Thủ tướng: Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc phải lan tỏa khát vọng cống hiến

Chiều 22/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 16 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2025 để rà soát công tác chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI (dự kiến diễn ra vào ngày 26-27/12).

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Phát biểu kết luận, Thủ tướng nêu rõ tinh thần tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI phải đảm bảo trang trọng, nghiêm túc, vui tươi, lành mạnh, đặc sắc, có tính lan tỏa cao, bền vững, an toàn; tạo động lực, truyền cảm hứng, cổ vũ các phong trào thi đua trong giai đoạn mới, góp phần cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Thủ tướng nhấn mạnh, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, mang ý nghĩa tổng kết chặng đường thi đua 5 năm qua - một nhiệm kỳ hết sức đặc biệt, nhiều khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề chưa từng có tiền lệ, vượt dự báo.

Do đó, báo cáo tại Đại hội phải phản ánh đúng bản chất của các phong trào thi đua, với mục tiêu cuối cùng là mang lại lợi ích cho đất nước và Nhân dân; phản ánh giá trị cốt lõi của dân tộc và khẳng định truyền thống lịch sử hào hùng, văn hoá đặc sắc của dân tộc.

Theo người đứng đầu Chính phủ, việc tổng kết các phong trào thi đua phải tổng thể, toàn diện và cân bằng ở tất cả các ngành, lĩnh vực, các vùng, miền, các thành phần; thể hiện bức tranh toàn cảnh về phong trào thi đua sôi nổi trên cả nước, đặc biệt là kết quả của các phong trào, với những sản phẩm cụ thể mà nhân dân được thụ hưởng thật.

"Đại hội còn là nơi tôn vinh các điển hình tiên tiến. Thông qua đó, hội tụ, lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến của toàn dân tộc; khơi dậy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp giữa sức mạnh bên trong với sức mạnh bên ngoài, sức mạnh của dân tộc và sức mạnh thời đại, sức mạnh Nhà nước với sức mạnh của nhân dân; mở ra một giai đoạn thi đua mới, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội", Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức Đại hội và các hoạt động trong khuôn khổ Đại hội như chương trình nghệ thuật, các triển lãm, hoạt động văn hoá… phải toát lên khí thế thi đua ở từng người, từng công việc, từng ngành, từng sự kiện.

Nhấn mạnh, từ nay đến Đại hội còn rất ít thời gian, Thủ tướng lưu ý Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tấn xã Việt Nam khẩn trương thực hiện ngay việc triển khai trang trí khánh tiết; triển khai gian hàng trưng bày triển lãm giới thiệu các thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước sau 40 năm đổi mới; triển lãm ảnh với chủ đề "Thi đua yêu nước - vì một Việt Nam hùng cường", bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Cùng với đó, các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền về Đại hội, làm nổi bật giá trị của phong trào thi đua, công tác khen thưởng, qua đó khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lan tỏa sâu rộng trong xã hội, tạo động lực, truyền cảm hứng cho phát triển đất nước trong những năm tiếp theo.

Tại phiên họp, Hội đồng rà soát tổng thể các nhiệm vụ, công việc chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; xem xét cho chủ trương về việc xét tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân", "Anh hùng Lao động" cho các tập thể, cá nhân để tôn vinh tại Đại hội.