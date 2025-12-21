Thủ tướng: Trung tâm tài chính quốc tế giúp nâng tầm vị thế quốc gia

(VTC News) -

Nội dung trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập khi phát biểu tại hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, sáng 21/12.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng khẳng định, việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế không phải là ý chí chủ quan, mà trở thành mệnh lệnh từ thực tiễn; là yêu cầu khách quan, là lựa chọn chiến lược, là giải pháp hiệu quả, là sự gặp gỡ giữa nhu cầu tái cấu trúc dòng vốn đầu tư toàn cầu và khát vọng vươn lên của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 222/2025, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành làm việc không kể ngày đêm để ban hành 8 Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện. Theo Thủ tướng, đây là kỷ lục mới về tốc độ xây dựng pháp luật, thể hiện tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện", với phương châm "vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không cầu toàn, không nóng vội, không bỏ lỡ cơ hội".

Với hệ thống khung pháp lý mới được ban hành, những điểm nghẽn khó nhất sẽ được giải quyết, bao gồm: tự do hóa dòng vốn trong phạm vi kiểm soát; cơ chế thử nghiệm (Sandbox) cho công nghệ mới; ưu đãi thuế vượt trội và chính sách visa đặc biệt cho nhân tài; và cách lưu chuyển hàng hóa có hiệu quả.

Nhận thức rõ nguy cơ nếu chỉ đi theo lối mòn của các trung tâm đi trước thì sẽ mãi mãi là người đến sau, Thủ tướng cho biết, Việt Nam lựa chọn mô hình "một trung tâm, hai điểm đến" với triết lý "trung tâm tài chính thông minh, số và xanh".

"Đây là mô hình phù hợp với bối cảnh hiện nay, cho phép chúng ta khai thác tối đa lợi thế so sánh của từng thành phố, tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của đất nước", Thủ tướng nói.

TP.HCM được định vị là đầu mối tài chính quy mô lớn, tập trung phát triển mạnh về thị trường chứng khoán, trái phiếu, ngân hàng, quản lý quỹ và dịch vụ niêm yết; đóng vai trò là động lực dẫn dắt, kết nối trực tiếp với các dòng vốn trên thế giới và từ các doanh nghiệp.

Và tại TP Đà Nẵng được định vị là trung tâm tài chính chuyên biệt (niche market). Tận dụng lợi thế về môi trường sống và hạ tầng du lịch, Đà Nẵng sẽ tập trung vào công nghệ tài chính (Fintech), quản lý gia sản (wealth management) và tài chính xanh. Đây sẽ là "phòng thí nghiệm" cho các mô hình tài chính tương lai.

"Như vậy, Việt Nam chủ trương không cạnh tranh trực tiếp với các trung tâm tài chính quốc tế trong khu vực, thế giới; mà là yêu cầu tự thân phục vụ sự phát triển nhanh, bền vững của Việt Nam và khai thác những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của đất nước, tìm hướng đi, lối đi riêng và học hỏi từ các trung tâm tài chính khác trên thế giới, với cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để phát triển một mô hình bổ trợ, liên thông, tạo thành một hệ sinh thái tài chính thống nhất, hiệu quả, bền vững, không những trong nước mà cả nước ngoài", Thủ tướng phân tích.

Người đứng đầu Chính phủ nhận định, việc đưa Trung tâm tài chính quốc tế vào hoạt động hôm nay là sự khởi đầu của một quá trình đổi mới cả về số lượng, chất lượng, hiệu quả đối với sự phát triển thị trường tài chính, với những tác động lan toả sâu rộng đến tất cả các ngành, lĩnh vực, các chủ thể của đất nước.

Theo đó, nâng tầm vị thế quốc gia: Việt Nam sẽ không còn chỉ được biết đến như một "công xưởng" gia công, mà sẽ trở thành một "mắt xích" quan trọng trong mạng lưới an ninh tài chính toàn cầu, trong chuỗi giá trị toàn cầu.

"Chúng ta sẽ chuyển từ vị thế người sử dụng vốn sang vị thế người tham gia điều hành, điều phối và quản trị dòng vốn trong nước và nước ngoài", Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, tạo đột phá về nguồn lực, hình thành, phát triển một kênh huy động vốn hiệu quả, quy mô lớn với chi phí thấp cho phát triển hạ tầng chiến lược (như đường sắt tốc độ cao, năng lượng tái tạo, điện hạt nhân, điện gió ngoài khơi, các công trình trọng điểm quốc gia…) mà không làm tăng trần nợ công. Đồng thời là "bệ đỡ" cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vươn ra biển lớn, tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, giá trị tiên tiến và chuỗi giá trị toàn cầu.

Việc đưa Trung tâm tài chính quốc tế vào hoạt động, theo Thủ tướng, là "đột phá của đột phá" về thể chế. Lợi ích lớn nhất của trung tâm tài chính quốc tế không chỉ đo đếm bằng tiền, mà bằng sự đổi mới tư duy quản lý, công nghệ hiện đại với tinh thần "nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ công nghệ và sự sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp".

"Áp lực cạnh tranh quốc tế sẽ thúc đẩy cải cách hành chính mạnh mẽ hơn, minh bạch hơn, số hóa toàn diện hơn. Những cơ chế thử nghiệm thành công tại Trung tâm sẽ được nhân rộng, tạo động lực thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững", Thủ tướng nêu rõ.

"Bệ phóng" để doanh nghiệp vươn tầm khu vực và ra thế giới

Để Trung tâm tài chính quốc tế hoạt động hiệu quả, thực chất, phát huy hiệu quả, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và UBND TP.HCM, UBND TP Đà Nẵng chuyển hẳn từ "quản lý hành chính" sang "kiến tạo và phục vụ"; xóa bỏ hoàn toàn tư duy "xin - cho", "quyền anh, quyền tôi", "không biết vẫn quản", "không quản được thì cấm".

Mọi vướng mắc của nhà đầu tư tại Trung tâm phải được xử lý theo quy trình đặc biệt, "một cửa tại chỗ" với đủ thẩm quyền; báo cáo lên Thủ tướng nếu vượt thẩm quyền.

Các bộ, ngành và 2 thành phố cần đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông kết nối (sân bay, bến cảng, hệ thống metro, đường sắt đô thị, đường vành đai…), hạ tầng số (5G/6G…), các khu thương mại tự do.

Thủ tướng yêu cầu TP.HCM và Đà Nẵng phải tập trung xây dựng hệ sinh thái phục vụ đời sống xã hội (y tế, giáo dục, bảo hiểm, văn hóa, thể thao…) theo chuẩn mực quốc tế để các chuyên gia, nhà đầu tư "an cư lạc nghiệp", yên tâm sinh sống, làm việc, cống hiến tại Việt Nam.

Về phía cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam, Thủ tướng kêu gọi phát huy mạnh mẽ những kết quả đạt được; nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; thổi bùng tinh thần tự tin, tự lực, tự cường, vượt qua giới hạn của bản thân; luôn đoàn kết, gắn bó, chia sẻ trong hội nhập trên các lĩnh vực.

"Đừng sợ mình nhỏ bé hoặc tự làm mình nhỏ bé trước những người khổng lồ mà phải biết đứng trên vai những người khổng lồ và trở thành những người khổng lồ. Không tự mãn, chủ quan với những kết quả đạt được; không bi quan trước khó khăn, thách thức. Hãy tận dụng cơ hội để học hỏi, hợp tác và lớn mạnh, trưởng thành, phát triển. Trung tâm tài chính này chính là "bệ phóng" để các bạn vươn tầm khu vực và ra thế giới", Thủ tướng nói.

Thủ tướng đề nghị các đối tác, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế mạnh dạn đưa các nguồn lực, vốn, công nghệ, kỹ năng quản lý, hàng hóa, nhân tài đến Việt Nam với phương châm đầu tư kinh doanh lâu dài, bền vững và thành công tại Việt Nam. Đồng thời, hãy chia sẻ cả kinh nghiệm quý thành công đã được đúc kết và cả những vấn đề thất bại, để giúp Việt Nam đi nhanh hơn, bền vững hơn, tiến nhanh, tiến mạnh ra thị trường thế giới.

Thủ tướng cam kết Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bạn với tinh thần "lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ", "trong bạn có tôi, trong tôi có bạn" và "thành công của các bạn chính là thành công của chúng tôi" và chúng ta nhất định phải thành công.

Thủ tướng nhắc lại thời điểm cách đây hơn một thế kỷ, Bến Nhà Rồng hay thương cảng Hội An từng là những cửa ngõ giao thương sầm uất, kết nối Việt Nam với thế giới.

Hôm nay, chúng ta khởi đầu quá trình khơi lại dòng chảy thịnh vượng đó, với một tâm thế mới, có một công cụ mới - đó là Tài chính và Công nghệ, là chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và quyết tâm cao biến khát vọng thành sự thật, biến tiềm năng thành của cải, vật chất, phục vụ phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Nếu như năm 1986, khi bắt đầu công cuộc Đổi mới, phát triển nông nghiệp giúp Việt Nam thoát nghèo và phát triển công nghiệp, đô thị hóa, thu hút đầu tư nước ngoài đã giúp Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình cao; thì sự kiện hôm nay chính là thời điểm chúng ta mở cánh cửa hội nhập công nghệ tài chính, xanh hoá nền kinh tế, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, Việt Nam sẽ xây dựng thành công Trung tâm tài chính quốc tế "Tự do - Số, Xanh - An toàn - Minh bạch - Cạnh tranh - Hiệu quả - Bền vững", góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo.

Người đứng đầu Chính phủ kêu gọi các tổ chức, nhà đầu tư, doanh nghiệp quốc tế hãy đến với Việt Nam để cùng thấu hiểu, chia sẻ - cùng làm, cùng thắng - cùng phát triển và cùng tận hưởng niềm vui, hạnh phúc, sự tự hào!

"Ngay sau Lễ ra mắt khai trương ngày hôm nay, các cơ quan của Trung tâm tài chính quốc tế bắt đầu hoạt động. Văn phòng Chính phủ, TP.HCM, Đà Nẵng bố trí ngay nguồn lực, kinh phí, trụ sở, trang thiết bị cần thiết; trường hợp có vướng mắc báo cáo ngay Thủ tướng trước ngày 25/12", Thủ tướng chỉ đạo.