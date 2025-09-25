Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: 'Thi đua yêu nước đánh thức khát vọng cống hiến'

(VTC News) -

Nội dung trên được ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV, giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, khẳng định đây là sự kiện chính trị quan trọng, dịp để tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của ngành.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc.

“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Những người thi đua là những người yêu nước nhất”, ông Hùng dẫn lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhấn mạnh tinh thần “Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến”.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch diễn ra trong bối cảnh Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đã và đang triển khai đồng bộ những quyết sách mang tính lịch sử, đột phá chiến lược để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng.

Đặc biệt, tới đây, trên cơ sở tham mưu đề xuất của Bộ, Bộ Chính trị sẽ ban hành Nghị quyết về chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết ra đời chính là nền tảng, động lực mạnh mẽ hơn nữa để Bộ và Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát triển vững mạnh.

"Việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước có vai trò rất quan trọng, cấu thành sức mạnh bên trong, khơi dậy và đánh thức mạnh mẽ khát vọng cống hiến của mỗi tổ chức, mỗi đơn vị, mỗi cá nhân", Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Bộ trưởng cho rằng, cần hiểu thật sâu sắc, thấu đáo về vị trí, vai trò của các phong trào thi đua yêu nước.

Thi đua để tham mưu đúng, tham mưu trúng, kịp thời và sáng tạo, tạo nên hệ thống thể chế, chính sách pháp luật ngày càng đồng bộ, kiến tạo sự phát triển cho Bộ và ngành.

Thi đua để tạo ra những công trình, tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, giàu tính nhân văn, phản ánh chiều sâu trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước và thời đại.

Thi đua để xây dựng môi trường văn hóa trong mọi lĩnh vực - từ văn hóa công sở, văn hóa báo chí, văn hóa doanh nhân, văn hóa chính trị, đến đời sống văn hóa ở từng khu dân cư, tổ dân phố - ngày càng văn minh, thân thiện, giàu bản sắc.

Thi đua để cùng hướng tới một nền báo chí, xuất bản chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

Thi đua để kiến tạo những chính sách đột phá để đưa du lịch phát triển mạnh mẽ.

Thi đua để xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ngày càng hiện đại, lưỡng dụng, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu thụ hướng văn hóa, giải trí của Nhân dân.

Thi đua để cùng tạo ra những dấu ấn, những kỳ tích trong thể thao thể hiện sức mạnh dân tộc.

Thi đua trong nhiệm vụ trồng người, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ nhu cầu phát triển của Ngành.

Và lớn hơn tất cả, thi đua để cùng nhau thực hiện cho bằng được tuyên ngôn hành động của Bộ và Ngành: “Văn hóa là nền tảng - Thông tin là mạch dẫn - Thể thao là sức mạnh - Du lịch là nhịp cầu kết nối”, góp phần quan trọng thực hiện khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đã xác định.

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 5 năm qua, Bộ đã trình khen gần 400 Huân chương Lao động, gần 800 Bằng khen của Thủ tướng, 26 tập thể được tặng “Cờ Thi đua của Chính phủ”; Chủ tịch nước trao tặng 16 Giải thưởng Hồ Chí Minh, 112 Giải thưởng Nhà nước, 124 Nghệ sĩ Nhân dân, 268 Nghệ sĩ Ưu tú, 65 Nghệ nhân Nhân dân, 563 Nghệ nhân Ưu tú. Đặc biệt, tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành, Bộ vinh dự được trao Huân chương Lao động hạng Nhất - phần thưởng cao quý ghi nhận thành tích xuất sắc giai đoạn 2021 - 2025 và rất nhiều hình thức khen thưởng khác từ Trung ương tới cơ sở.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng chỉ ra hạn chế khi một số phong trào thi đua chưa thực sự đi vào chiều sâu, chưa khai thác hết tiềm năng, trí tuệ và sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động.