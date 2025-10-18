Thi đua yêu nước phải làm thật, hiệu quả thật, mang lại lợi ích cho Nhân dân

(VTC News) -

Nội dung trên được đề cập trong bài phát biểu chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân tại Đại hội Thi đua yêu nước TP Hải Phòng lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030 sáng 18/10, tại Trung tâm hội nghị - Biểu diễn TP Hải Phòng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Thi đua yêu nước TP Hải Phòng lần thứ I.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đã phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đạt được nhiều thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực.

Đại hội Thi đua yêu nước TP Hải Phòng với sự tham gia của 1.200 đại biểu.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, TP Hải Phòng có mức tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao, bình quân đạt 11,39%/năm; là địa phương duy nhất trong cả nước tăng trưởng hai con số 10 năm liên tiếp; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa, số hóa, xanh hóa.

Đặc biệt, TP Hải Phòng thu ngân sách đạt trên 600 nghìn tỷ đồng, có nhiều đóng góp quan trọng cho bảo đảm an ninh tài chính, ngân sách quốc gia; hạ tầng chiến lược được đầu tư đồng bộ, hiện đại, diện mạo, cảnh quan đô thị, nông thôn và đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ, liên tục trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thành phố được chú trọng; tổ chức bộ máy được tinh gọn, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững, chính trị ổn định; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai hiệu quả.

“Với các thành tích đặc biệt xuất sắc và toàn diện đó, năm 2025, Hải Phòng đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Thành phố Anh hùng"”, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Thành phố có 250 gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025,

Cũng theo Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, những kết quả đáng tự hào mà TP Hải Phòng đạt được thời gian qua là thành quả của sự đoàn kết, nỗ lực chung của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân thành phố, trong đó phong trào thi đua yêu nước giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Trong nhiệm kỳ có 250 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương; hơn 900 tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; hơn 21.700 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp thành phố.

Phó Chủ tịch nước trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng TP Hải Phòng – đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2025.

Theo Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, hiện nay, cả hệ thống chính trị đang tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng – một Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện tầm nhìn, khát vọng phát triển với tư duy đột phá, đổi mới toàn diện, tạo bước chuyển mạnh mẽ để thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng và 100 năm thành lập nước.

Đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ TP Hải Phòng đã thành công tốt đẹp, xác định rõ định hướng, mục tiêu phát triển cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 và những giai đoạn tiếp theo, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái, đáng sống, tầm cỡ khu vực Đông Nam Á.

Ông Nguyễn Văn Tùng - Nguyên Chủ tịch UBND TP Hải Phòng (cũ) được trao trặng Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân TP Hải Phòng cần phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; trong đó công tác thi đua khen thưởng chính là một động lực quan trọng khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý chí vươn lên và sức mạnh đoàn kết toàn dân, gắn chặt với quá trình phát triển của thành phố.

Mỗi phong trào thi đua phải thật cụ thể, dễ hiểu, dễ làm, đa dạng, phù hợp với điều kiện từng vùng, từng lĩnh vực để mọi người đều thấy gần gũi và hào hứng tham gia; gắn thi đua với công việc, với sinh hoạt hằng ngày để ai cũng có thể tham gia thực hiện.

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Đại hội thi đua yêu nước TP Hải Phòng lần thứ nhất.

“Thi đua phải làm thật, hiệu quả thật, mang lại lợi ích cho Nhân dân và cho địa phương. Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng thi đua - Khen thưởng các cấp đi đôi với thường xuyên bồi dưỡng, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng có đủ trình độ, năng lực, có kinh nghiệm và bám sát cơ sở, đáp ứng yêu cầu công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

Sau Đại hội Thi đua yêu nước lần này, “ngọn lửa” thi đua ái quốc sẽ tiếp tục được thắp sáng, lan tỏa mạnh mẽ hơn trong toàn thành phố”, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch nước tin tưởng, phát huy truyền thống “đất Cảng anh hùng, xứ Đông văn hiến”, với bản lĩnh, khí phách và tinh thần đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hải Phòng nhất định sẽ giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, góp phần xây dựng thành phố Hoa phượng đỏ ngày càng phát triển nhanh, bền vững, văn minh và giàu đẹp trong kỷ nguyên mới.