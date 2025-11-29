Đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo công dâng Bác

(VTC News) -

Sáng 29/11, trước phiên khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần thứ I (2025-2030), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và báo công với Người.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt Đoàn đại biểu, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, báo công, nêu rõ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV diễn ra trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Quốc hội vẫn vững vàng khẳng định vai trò cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân.

"Trong bối cảnh đó, tư tưởng 'lấy dân làm gốc' và tinh thần thi đua yêu nước thực sự là ngọn lửa soi đường để đội ngũ cán bộ, đảng viên các cơ quan của Quốc hội đoàn kết một lòng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt lên mọi khó khăn, biến áp lực thành động lực, biến thách thức thành cơ hội, 'nói đi đôi với làm', đạt được nhiều kết quả quan trọng", Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh.

Với 19 kỳ họp Quốc hội, 51 phiên họp thường kỳ và 50 phiên họp khác của Ủy ban Thường vụ, khóa XV là nhiệm kỳ có khối lượng công việc tăng gấp nhiều lần, nhiều việc phát sinh đột xuất, yêu cầu xử lý nhanh để kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, ban hành các quyết sách quan trọng, cấp bách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo đời sống nhân dân.

Quốc hội đã đổi mới mạnh mẽ trong thực hiện các chức năng lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; tích cực chuyển đổi số.

Với nỗ lực to lớn, không ngừng đổi mới tư duy lập pháp, coi hoàn thiện thể chế là khâu "đột phá của đột phá", đến nay, Quốc hội đã hoàn thành 99% nhiệm vụ lập pháp.

Đặc biệt, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 với sự đồng thuận tuyệt đối, thể hiện sự thống nhất ý Đảng - lòng Dân, khẳng định vai trò tiên phong, bản lĩnh đổi mới và tư duy chiến lược của Quốc hội trong kiến tạo thể chế phát triển cho kỷ nguyên mới.

Đoàn Đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo công dâng Bác.

Đồng thời, triển khai có chất lượng, hiệu quả cao 7 chuyên đề giám sát tối cao, 7 chuyên đề giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và 14 phiên chất vấn tập trung vào những vấn đề xã hội quan tâm, tổ chức giám sát khoa học, bài bản, có chiều sâu, tạo chuyển biến rõ rệt trong quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực.

Bên cạnh đó, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thi đua yêu nước. Nhiệm kỳ khóa XV ghi dấu ấn lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành cơ chế thi đua, khen thưởng riêng đối với đại biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; là nền tảng đẩy mạnh phong trào thi đua, kịp thời động viên những người lao động trực tiếp, trân trọng những sản phẩm, sáng kiến, những điển hình tiêu biểu, đưa thi đua yêu nước trở thành văn hóa cống hiến, tạo nên sức mạnh cộng hưởng từ tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo.

Để thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ, chặng đường phía trước đòi hỏi Quốc hội phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn quyết liệt hơn; đội ngũ cán bộ của Quốc hội phải toàn tâm, toàn ý, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Thay mặt Đoàn đại biểu, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh báo công dâng Bác.

"Giữa sắc đỏ của Quốc kỳ, lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác từ chiến khu Việt Bắc đến hôm nay vẫn mãi là mạch nguồn bất tận thôi thúc, nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm phụng sự Nhân dân và nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc", Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

Thay mặt Đoàn đại biểu, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và với Nhân dân; luôn đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết; phấn đấu xây dựng Quốc hội "Dân chủ - Pháp quyền - Chuyên nghiệp - Hiện đại - Hiệu lực - Hiệu quả"; tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng; làm cho thi đua trở thành động lực của đổi mới sáng tạo, thành ý thức tự giác, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân.

Đồng thời, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí; xây dựng Quốc hội trong sạch, vững mạnh, là biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xứng đáng với niềm tin của đồng bào, cử tri cả nước.

Các đại biểu dự dự lễ báo công.

Đại hội Thi đua yêu nước Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần thứ I có nhiệm vụ: Tổng kết, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025; đề ra phương hướng, nhiệm vụ tổ chức và thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giai đoạn 2025-2030; rút ra những bài học, kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến để tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đạt hiệu quả cao trong thời gian tới.

Đồng thời, biểu dương thành tích và tôn vinh các tập thể, cá nhân, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong 5 năm (2020-2025).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm.

Đại hội cũng là dịp để đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Đảng ủy cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Quốc hội tiếp tục ra sức thi đua, phát huy sức sáng tạo và tinh thần đoàn kết; tạo động lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.