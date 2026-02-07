Thủ đô Ấn Độ điện hóa toàn bộ xe buýt công cộng trong ba năm

(VTC News) -

Bà Rekha Gupta, Thủ hiến Delhi (Ấn Độ), mới đây tuyên bố kế hoạch chuyển đổi 100% xe buýt công cộng ở thành phố này thành xe điện trong vòng ba năm tới, đánh dấu bước tiến lớn hướng tới giao thông sạch và bền vững.

Người dân đón xe buýt tại Thủ đô Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: ANI)

Bà Gupta cho biết chính quyền Delhi đã tăng gấp đôi chi tiêu vốn, nâng tổng chi tiêu lên 30.000 crore rupee (hơn 86.000 tỷ đồng), để đẩy nhanh phát triển cơ sở hạ tầng trên toàn thành phố.

“Để làm cho Delhi tốt hơn, chúng tôi quyết định trong vòng ba năm tới, tất cả xe buýt công cộng sẽ chuyển sang chạy điện. Các công tác chuẩn bị cần thiết đã được thực hiện để đưa vào sử dụng 11.000 xe buýt điện. Cơ sở hạ tầng như trạm sạc và bến xe buýt mới đang được phát triển với tốc độ nhanh”, bà nói.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Delhi đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Theo ABC News, kể từ tháng 11/2025, chỉ số chất lượng không khí (AQI) của Delhi luôn dao động trong khoảng từ 300 đến 400, cao hơn 20 lần so với giới hạn khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới.

Nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA) cho thấy, vào năm 2025, khoảng 65% ô nhiễm không khí tại Delhi bắt nguồn từ các khu vực lân cận, trong khi 35% còn lại đến từ các nguồn trong thành phố, với khí thải từ phương tiện giao thông chiếm gần một nửa lượng PM2.5 địa phương.

Mặc dù đã có những cải thiện nhất định, với mức PM2.5 trung bình hàng năm giảm từ 104 microgam/m³ năm 2024 xuống còn 96 microgam/m³ năm 2025, Delhi vẫn nằm trong số những thành phố ô nhiễm nhất thế giới.

Việc chuyển đổi toàn bộ xe buýt công cộng sang xe điện được kỳ vọng sẽ giúp giảm đáng kể lượng khí thải từ giao thông, góp phần cải thiện chất lượng không khí và sức khỏe cộng đồng tại thủ đô Ấn Độ.

Hà Nội tích cực chuyển đổi sang xe buýt điện nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí.

Tại Việt Nam, Thủ đô Hà Nội cũng đang tích cực triển khai kế hoạch chuyển đổi sang xe buýt điện nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí và hướng tới giao thông bền vững.

Theo Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 28/5/2025, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% xe buýt sử dụng nhiên liệu xăng, dầu sẽ được thay thế bằng xe buýt sử dụng điện hoặc năng lượng xanh.

Lộ trình thực hiện được chia thành hai giai đoạn. Năm 2025 - 2026, tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi phương tiện và xây dựng hạ tầng trạm sạc. Giai đoạn năm 2027 - 2030, triển khai chuyển đổi toàn bộ phương tiện theo kế hoạch đã đề ra.

Tính đến cuối năm 2025, Hà Nội đã chuyển đổi 20,7% số lượng xe buýt sang phương tiện sử dụng năng lượng xanh, vượt kế hoạch đề ra cho năm 2026.

Ngoài ra, thành phố cũng đã đưa vào vận hành 27 tuyến xe buýt và xe sử dụng năng lượng xanh, với nhiều ứng dụng công nghệ tiên tiến góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và thu hút hành khách sử dụng phương tiện công cộng.