Thí điểm tuyến buýt điện phục vụ tham quan tại trung tâm Hà Nội

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4462/UBND-ĐT về việc phương án tổ chức vận hành thí điểm tuyến buýt điện phục vụ nhân dân, du khách tham quan các điểm du lịch khu vực Hoàn Kiếm, Ba Đình.

Theo đó, xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 190/BC-SXD ngày 30/7/2025 về việc đề xuất phương án tổ chức thí điểm tuyến xe buýt điện phục vụ người dân tham quan Lăng Bác, Bờ Hồ và các điểm du lịch khu vực Hoàn Kiếm, Ba Đình, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương đối với đề xuất của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 190/BC-SXD nêu trên.

Đồng thời, áp dụng tạm thời đơn giá dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch (khí CNG) theo Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 25/5/2021. Thời gian thí điểm đến hết 31/12/2025.

Ảnh minh họa: VOV Giao thông.

UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tổ chức vận hành thí điểm tuyến buýt đúng quy định pháp luật, bảo đảm an toàn, hiệu quả, giảm phương tiện cá nhân, hạn chế ùn tắc và ô nhiễm.

Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu vận hành phù hợp thực tế, bảo đảm hiệu quả, thuận tiện, thu hút người dân sử dụng dịch vụ. Tổng hợp, đánh giá kết quả thí điểm, tham mưu, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 12/2025.

Trước đó, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã ban hành Thông báo về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền tại cuộc họp nghe báo cáo kiểm điểm tiến độ triển khai các chỉ đạo của UBND Thành phố trong việc chuyển đổi phương tiện giao thông “xanh” trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội thống nhất kết luận chuyển đổi phương tiện giao thông “xanh” là nhiệm vụ cấp thiết, cần triển khai quyết liệt, khẩn trương theo các chỉ đạo của Chính phủ, Hội đồng nhân dân và UBND Thành phố.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng rà soát các quy định, tiêu chuẩn pháp luật liên quan; phối hợp với Sở Công Thương thống nhất tiêu chuẩn, quy chuẩn về trạm/trụ sạc điện cho các phương tiện xe điện. Phối hợp với Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND các xã, phường cập nhật quy hoạch, bố trí quỹ đất xây dựng hệ thống trạm/trụ sạc tại bến xe, bãi đỗ, trạm dừng nghỉ, khu vực công cộng. Xây dựng “Đề án chuyển đổi phương tiện giao thông cơ giới sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch, năng lượng xanh”.

Thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 28/5/2025, phấn đấu đến năm 2030 đạt 100% xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh. Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện; báo cáo, đề xuất UBND Thành phố ban hành trong năm 2025.

Nghiên cứu tổ chức các tuyến mini buýt, sử dụng phương tiện năng lượng điện trong khu vực vành đai 1 để phục vụ người dân và khách du lịch.