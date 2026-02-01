Các nước đẩy mạnh trợ cấp xe điện trong lộ trình chuyển đổi xanh

(VTC News) -

Trong bối cảnh nhiều nước tìm cách giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy chuyển đổi năng lượng trong lĩnh vực giao thông, các chương trình trợ cấp dành cho xe điện đang tiếp tục được mở rộng hoặc điều chỉnh.

Tại châu Âu và châu Á, nhiều chính phủ công bố các chính sách ưu đãi mới nhằm khuyến khích người dân chuyển từ xe sử dụng động cơ đốt trong sang phương tiện chạy điện.

Những chiếc xe điện trong kho chứa của nhà máy sản xuất Volkswagen ở Dresden, Đức. (Ảnh: Bloomberg)

Bộ Môi trường Đức cho biết, nước này sẽ đưa xe điện có bộ mở rộng tầm hoạt động (range extender) vào diện được hưởng trợ cấp theo chương trình hỗ trợ mua xe điện dành cho các hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình.

Theo thông báo, chính phủ Đức sẽ chi từ 1.500 đến 6.000 euro (khoảng 46 - 185 triệu đồng) cho mỗi xe, nhằm thúc đẩy nhu cầu mua xe điện trong bối cảnh doanh số của ngành công nghiệp ô tô đang chững lại.

Berlin ước tính dành 3 tỷ euro (hơn 92.000 tỷ đồng) cho chương trình này, dự kiến hỗ trợ khoảng 800.000 xe đến năm 2029, đồng thời cho phép người mua nộp hồ sơ hồi tố đối với các xe đăng ký mới từ ngày 1/1.

Bộ Môi trường Đức cho biết chương trình không loại trừ xe nhập khẩu, bao gồm cả xe sản xuất tại Trung Quốc. Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Môi trường Carsten Schneider khẳng định, chính phủ sẽ không áp đặt các giới hạn liên quan đến xuất xứ xe trong khuôn khổ hỗ trợ tài chính này.

Cuối năm 2025, chính phủ Pháp thông báo bổ sung khoản hỗ trợ mới trị giá 1.000 euro (khoảng 31 triệu đồng) cho người mua hoặc thuê xe điện. Khoản hỗ trợ này áp dụng đối với các mẫu xe được lắp ráp tại châu Âu và sử dụng pin sản xuất trong Liên minh châu Âu (EU).

Khoản tiền trên được cộng thêm vào chương trình bonus écologique hiện hành, vốn có mức hỗ trợ khác nhau tùy theo thu nhập của người mua. Nhờ điều chỉnh này, tổng mức trợ cấp dành cho một số đối tượng có thể đạt trên 5.000 euro (khoảng 155 triệu đồng) cho mỗi xe.

Cũng vào cuối năm ngoái, chính phủ Bồ Đào Nha công bố chương trình trợ cấp mới trị giá 17,6 triệu euro nhằm thúc đẩy việc sử dụng phương tiện không phát thải.

Theo đó, cá nhân mua xe điện mới có thể nhận trợ cấp lên tới 4.000 euro (123 triệu đồng), với điều kiện phải loại bỏ xe chạy xăng hoặc diesel đã sử dụng trên 10 năm. Giá xe không vượt quá 38.500 euro (hoặc 55.000 euro đối với xe có hơn 5 chỗ ngồi). Các tổ chức công và phi lợi nhuận có thể nhận trợ cấp tối đa 5.000 euro cho mỗi xe.

Chương trình cũng hỗ trợ 50% giá mua cho xe máy điện, xe đạp điện và xe đạp chở hàng, với mức tối đa từ 500 đến 1.500 euro tùy loại phương tiện. Ngoài ra, chính phủ trợ cấp tới 80% chi phí lắp đặt trạm sạc tại các tòa nhà chung cư, tối đa 800 euro (24,7 triệu đồng) cho thiết bị và 1.000 euro cho chi phí lắp đặt mỗi chỗ đỗ xe.

Các trạm sạc xe điện trong bãi đậu xe ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)

Tại châu Á, chính quyền thủ đô Seoul (Hàn Quốc) đầu năm nay thông báo mở rộng các khoản khuyến khích mua xe điện trong năm nay, bằng cách bổ sung trợ cấp từ ngân sách thành phố bên cạnh hỗ trợ của chính phủ trung ương, nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi khỏi xe sử dụng động cơ đốt trong.

Theo kế hoạch, người mua xe điện thay thế xe chạy xăng hoặc diesel sẽ được nhận thêm 300.000 won (5,3 triệu đồng) từ chính quyền thành phố Seoul, ngoài 1 triệu won (17,9 triệu đồng) trợ cấp do chính phủ trung ương cung cấp. Thành phố dự kiến phân bổ 22.526 xe điện để nhận trợ cấp trong năm nay.

Seoul cũng tiếp tục duy trì các khoản trợ cấp cao đối với taxi điện, xe tải điện, xe buýt và xe buýt đưa đón học sinh.

Tại Việt Nam, các chính sách hỗ trợ từ phía Nhà nước và chương trình ưu đãi của doanh nghiệp cũng đang góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh.

Theo quy định hiện hành, ô tô điện chạy pin được miễn 100% lệ phí trước bạ đến hết ngày 28/2/2027. Chính sách này giúp người mua xe điện giảm đáng kể chi phí ban đầu so với xe sử dụng động cơ đốt trong. Đồng thời, xe điện cũng đang được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt thấp hơn so với xe chạy xăng, dầu.

Vinfast triển khai nhiều chương trình hỗ trợ nhằm khuyến khích người tiêu dùng tiếp cận xe điện. (Ảnh: Vinfast)

Bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, các doanh nghiệp trong nước cũng triển khai nhiều chương trình hỗ trợ nhằm khuyến khích người tiêu dùng tiếp cận xe điện.

VinFast đã công bố các chương trình ưu đãi như mua xe trả góp với mức vốn đối ứng ban đầu bằng 0 đồng. Chương trình kéo dài đến hết năm 2026, được hãng phối hợp triển khai cùng các ngân hàng và tổ chức tài chính, cho phép khách hàng tiếp cận ô tô và xe máy điện mà không cần thanh toán trước.

Đồng thời, VinFast sẽ hỗ trợ trực tiếp lên tới 10% giá xe đối với các dòng ô tô VF 8, VF 9; và 6% giá xe đối với tất cả các mẫu xe máy cùng các dòng ô tô phổ thông còn lại, bao gồm các mẫu VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, EC Van và dòng xe Green.

Ngoài ra, tất cả các dòng xe VinFast thuộc sở hữu cá nhân đều được miễn phí sạc pin tại các trạm sạc V-Green đến hết ngày 30/6/2027 với ô tô và đến hết ngày 31/5/2027 với xe máy.

Theo số liệu công bố, lượng xe điện VinFast bàn giao tại thị trường Việt Nam tiếp tục tăng trưởng vượt bậc trong năm 2025, với doanh số kỷ lục hơn 175.000 ô tô điện và hơn 406.000 xe máy điện được bàn giao, phản ánh mức độ quan tâm ngày càng lớn của người tiêu dùng đối với phương tiện chạy điện.