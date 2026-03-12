Chưa phát hiện trường hợp ứng cử viên ĐBQH vi phạm như đơn khiếu nại, tố cáo

(VTC News) -

Quy trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Thông tin trên được Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Anh Công đưa ra tại họp báo về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 12/3.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Anh Công.

Ông Hoàng Anh Công cho biết, trong quá trình chuẩn bị bầu cử lần này, Hội đồng Bầu cử quốc gia và các địa phương tiếp nhận rất nhiều đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến hai nội dung: ứng cử viên, công tác tổ chức bầu cử.

Theo số liệu tổng hợp tính đến nay, đối với Ủy ban Bầu cử quốc gia các địa phương đang có 96 đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh liên quan đến bầu cử. Trong khi đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia nhận được 50 đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử Quốc hội.

Về công tác xử lý, theo ông Hoàng Anh Công, ngay sau khi tiếp nhận, Hội đồng Bầu cử quốc gia và tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo của các tỉnh đã phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền rà soát, xác minh và giải quyết theo đúng quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân.

"Đến thời điểm này, qua rà soát xác minh ban đầu, chưa phát hiện trường hợp ứng cử viên đại biểu Quốc hội nào vi phạm theo đơn khiếu nại, tố cáo và phải tạm dừng việc ứng cử", Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát nhấn mạnh.

Đối với phản ánh liên quan đến người ứng cử đại biểu HĐND ở một số địa phương, các cơ quan phụ trách bầu cử cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh và xử lý theo thẩm quyền.

"Hiện nay chúng tôi chưa tổng hợp được trường hợp nào phải dừng ứng cử qua đơn thư", ông Hoàng Anh Công thông tin.

Ông Hoàng Anh Công cũng nêu rõ, theo quy định của pháp luật và của Đảng, trước 10 ngày kể từ ngày bầu cử, việc gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo đến Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban Bầu cử quốc gia các tỉnh vẫn được tiếp nhận nhưng tạm dừng xử lý.

Tất cả số đơn thư tiếp nhận sau ngày đó sẽ tiếp tục được phân loại và chuyển cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa kế tiếp (khóa XVI) đối với đại biểu Quốc hội, hoặc chuyển cho Thường trực HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đại biểu HĐND để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

"Đây là nội dung rất quan trọng liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu của người trúng cử", ông Hoàng Anh Công nói thêm.