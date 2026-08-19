Thông báo mời dự thi sáng tác mẫu phác thảo phù điêu Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm

(VTC News) -

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng thông báo mời các tổ chức, cá nhân có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực mỹ thuật tham gia Cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo phù điêu thuộc Dự án thành phần 2: Tu bổ, tôn tạo và xây dựng các hạng mục dự án liên quan đến khu vực phát huy di tích, bao gồm cả giải phóng mặt bằng thuộc Dự án Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Trình Quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Phối cảnh tổng thể Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hải Phòng).

Tên và chủ đề Cuộc thi

Cuộc thi nhằm lựa chọn mẫu phác thảo phù điêu đáp ứng yêu cầu về nội dung tư tưởng, chất lượng nghệ thuật, mỹ thuật và kỹ thuật, phù hợp với không gian kiến trúc, quy hoạch, cảnh quan khu di tích.

Chủ đề tập trung khắc họa thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và di sản của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, với các nội dung: “Cội nguồn và học vấn”; “Trạng nguyên - Nhà giáo - Nhà tư tưởng”; “Tư tưởng và di sản”.

Nội dung tác phẩm thể hiện quê hương, gia đình, quá trình học tập, hành trình khoa cử, sự nghiệp làm quan, dạy học và những đóng góp của Nguyễn Bỉnh Khiêm đối với lịch sử, văn hóa dân tộc; đồng thời khắc họa tư tưởng, nhân sinh quan, thơ văn và ảnh hưởng của ông đối với các thế hệ sau.

Tác phẩm được lựa chọn sẽ được tổ chức thi công tại khu vực quảng trường và tượng đài thuộc Khu Di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Hải Phòng, góp phần tạo điểm nhấn mỹ thuật, phát huy giá trị lịch sử - văn hóa của di tích, giáo dục truyền thống và lòng tự hào dân tộc.

Hình thức và yêu cầu Cuộc thi

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi tuyển rộng rãi, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan, khoa học, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ.

Đơn vị tổ chức

Đơn vị tổ chức: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng.Đơn vị phối hợp: Trung tâm Truyền thông Kiến trúc - Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

Ban Tổ chức và Hội đồng nghệ thuật

Ban Tổ chức gồm 5 thành viên, do Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng làm Trưởng Ban; các thành viên gồm lãnh đạo, cán bộ các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý dự án và đại diện đơn vị tư vấn tổ chức thi của Trung tâm Truyền thông Kiến trúc - Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

Hội đồng nghệ thuật gồm 9 thành viên, gồm đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án; đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng; 3 họa sĩ, nhà điêu khắc thuộc Hội Mỹ thuật Việt Nam; 1 kiến trúc sư; 2 họa sĩ, nhà điêu khắc thuộc Hội Mỹ thuật Hải Phòng và đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu Di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Trình Quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Đối tượng tham gia

Các tổ chức, cá nhân có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực mỹ thuật được tham gia dự thi, trừ thành viên Ban Tổ chức, đơn vị tổ chức, đơn vị phối hợp tổ chức, Hội đồng nghệ thuật, Tổ kỹ thuật, Tổ thư ký Hội đồng nghệ thuật và các cá nhân có liên quan đến cuộc thi.

Tổ chức dự thi phải có đăng ký kinh doanh phù hợp với lĩnh vực mỹ thuật; cá nhân phải có bằng cấp chuyên môn trong lĩnh vực mỹ thuật theo quy định.

Các tổ chức, cá nhân có thể liên danh để đáp ứng điều kiện dự thi. Mỗi tổ chức, cá nhân chỉ được tham gia một liên danh và phải có biên bản thỏa thuận liên danh, trong đó xác định tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm chính. Các đơn vị dự thi cũng có thể cộng tác với chuyên gia hoặc nhóm chuyên gia nước ngoài có uy tín, kinh nghiệm và năng lực; trường hợp này không phải gửi biên bản thỏa thuận cho Ban Tổ chức nhưng phải cung cấp tên và lý lịch khoa học của chuyên gia.

Hồ sơ đăng ký dự thi

Tổ chức, cá nhân đăng ký dự thi gửi Ban Tổ chức:

Phiếu đăng ký tham dự thi;Thỏa thuận liên danh (nếu có); Giới thiệu tóm lược quá trình hoạt động và thành tích của tổ chức dự thi; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức; Bản sao bằng cấp, chứng chỉ trong lĩnh vực mỹ thuật (nếu có) đối với cá nhân.

Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp hồ sơ

Tiếp nhận văn bản xác nhận tham gia dự thi: Từ ngày 19/8/2026 đến ngày 24/8/2026.

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Từ ngày 19/8/2026 đến ngày 14/9/2026.

Hạn nộp hồ sơ dự thi: Trước 16 giờ ngày 14/9/2026.Hồ sơ mời dự thi và hồ sơ dự thi được tiếp nhận tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng, số 30 Lý Tự Trọng, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 02253.842.140.

Cơ cấu giải thưởng

1 Giải Nhất: 50 triệu đồng; 1 Giải Nhì: 30 triệu đồng; 1 Giải Ba: 20 triệu đồng;

Mỗi hồ sơ dự thi hợp lệ không trúng giải được hỗ trợ 10 triệu đồng/hồ sơ. Hình thức thanh toán: chuyển khoản.

Các khoản thuế liên quan đến giải thưởng thực hiện theo quy định pháp luật và do tác giả tham gia xét chọn chi trả.

Trách nhiệm và quyền lợi của người dự thi

Tổ chức, cá nhân dự thi phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định; tuân thủ thể lệ cuộc thi; chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyền tác giả; không sao chép hoặc sử dụng sản phẩm của tổ chức, cá nhân khác đã được pháp luật thừa nhận.

Trường hợp mẫu phác thảo được lựa chọn, tác giả có trách nhiệm hoàn thiện trên cơ sở ý kiến của Hội đồng nghệ thuật và cấp có thẩm quyền.

Tác giả có mẫu phác thảo đạt Giải Nhất, Nhì, Ba được nhận giải thưởng theo quy định. Tổ chức, cá nhân có mẫu phác thảo đạt Giải Nhất được ưu tiên thương thảo thực hiện hoàn thiện mẫu phác thảo bước 2 và thi công phần mẫu tỷ lệ 1/1 theo quy định hiện hành. Các hồ sơ dự thi hợp lệ không trúng giải được hỗ trợ 10 triệu đồng/hồ sơ.

Ban Tổ chức mong nhận được sự hưởng ứng, tham gia của các tổ chức, cá nhân có năng lực trong lĩnh vực mỹ thuật trong và ngoài nước, góp phần lựa chọn được tác phẩm có giá trị nghệ thuật, phù hợp với không gian di tích và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Trình Quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Thông tin chi tiết liên hệ: Ông Hà Huy Đức, chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng; điện thoại: 0393047297.