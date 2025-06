Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang sau hợp nhất

(VTC News) -

Chiều 28/6, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ công bố quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức, cán bộ công an tỉnh, thành phố theo nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Buổi lễ được công bố theo hình thức trực tiếp tại hội trường Bộ Công an và trực tuyến đến các điểm cầu 63 công an cấp tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận.

Tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang trao quyết định cho 23 giám đốc công an địa phương sau sáp nhập và 11 giám đốc công an địa phương giữ nguyên.

Trong đó, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận - Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang (trước khi hợp nhất) giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang (sau hợp nhất).

Ông Nguyễn Văn Hận sinh năm 1971, quê quán huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Trước khi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, ông Hận từng làm Phó công an TP Bạc Liêu, Trưởng công an thị xã Giá Rai và Phó giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu.