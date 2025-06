(VTC News) -

Ngày 28/6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố các quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ đối với Công an 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải (thứ 6 từ phải qua) nhận quyết định Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức lại bộ máy Công an cấp tỉnh theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; quyết định điều động nguyên trạng đội ngũ cán bộ và quyết định về công tác nhân sự lãnh đạo chủ chốt tại Công an các địa phương.

Đối với Công an tỉnh Đồng Nai, sau khi thực hiện sáp nhập Công an tỉnh Bình Phước vào Công an tỉnh Đồng Nai, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải tiếp tục giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải sinh năm 1977, quê quán tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông có trình độ Tiến sĩ chuyên ngành tội phạm học và phòng ngừa tội phạm, Cử nhân tiếng Anh và Cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong lực lượng Công an nhân dân. Ông từng là Trưởng Công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An từ ngày 24/5/2015.

Đến ngày 24/11/2023, ông được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị. Đầu năm 2025, ông tiếp tục được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Với kinh nghiệm dày dặn, bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải tiếp tục được Bộ Công an tín nhiệm giao trọng trách trong giai đoạn sắp xếp, kiện toàn tổ chức Công an địa phương theo mô hình mới.