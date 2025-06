Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh làm Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình sau hợp nhất

(VTC News) -

Chiều 28/6, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định về sắp xếp tổ chức Công an cấp tỉnh, Công an cấp xã sau hợp nhất.

Triển khai thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị và các Nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình hợp nhất thành tỉnh Ninh Bình, Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định được điều động, bố trí giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình (mới).

Đại tướng Lương Tam Quang trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh được điều động, bố trí giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình (mới) sau sáp nhập từ ngày 1/7/2025.

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh sinh năm 1977, quê quán huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; trình độ Tiến sĩ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thạc sĩ Học viện An ninh nhân dân, cao cấp lý luận chính trị, điều tra viên cao cấp.

Đại tá Mạnh có 28 năm học tập, công tác trong lực lượng Công an nhân dân; trong đó có 27 năm công tác liên tục tại Công an tỉnh Thanh Hóa.

Tháng 3/2022, Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa. Từ ngày 1/4/2024, Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Từ ngày 1/7, toàn quốc có 34 Công an cấp tỉnh (mới) và 3.319 Công an cấp xã (gồm Công an 2.621 xã; 687 phường; 11 đặc khu).