Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn giữ chức Giám đốc Công an Phú Thọ sau hợp nhất

(VTC News) -

Chiều 28/6, Bộ Công an tổ chức lễ công bố và triển khai quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức, cán bộ công an tỉnh, thành phố theo nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Tại lễ công bố, Trung tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tổ chức, sắp xếp đối với công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định cho Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn.

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định bố trí Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (trước khi sáp nhập), giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (sau khi sáp nhập Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Công an tỉnh Hòa Bình vào Công an tỉnh Phú Thọ).

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn sinh năm 1975; quê quán huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Trước khi được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ vào năm 2023, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn giữ chức vụ Cục phó Cục Kế hoạch và Tài chính, Bộ Công an.

Triển khai thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị và các Nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, ngày 22/6, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành các quyết định sắp xếp lại 52 Công an cấp tỉnh thành 23 đầu mối theo địa giới hành chính mới.

Từ ngày 1/7/2025 toàn quốc có 34 Công an cấp tỉnh (mới) và 3.319 Công an cấp xã. Tại buổi lễ, Bộ Công an công bố và trao quyết định bố trí Giám đốc Công an 34 tỉnh mới sau sáp nhập.