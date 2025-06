Thiếu tướng Trần Xuân Ánh giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên sau hợp nhất

(VTC News) -

Ngày 28/6, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức, cán bộ Công an tỉnh, thành phố theo Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy của Công an cấp tỉnh; Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động nguyên trạng đội ngũ cán bộ Công an cấp tỉnh; đồng thời, công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ đối với lãnh đạo Công an cấp tỉnh.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên Trần Xuân Ánh. (Trong ảnh là thời điểm ông Trần Xuân Ánh mang cấp bậc hàm đại tá)

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định Thiếu tướng Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình được điều động, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên.

Trước khi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, Thiếu tướng Trần Xuân Ánh trải qua nhiều vị trí công tác tại Bộ Công an.

Tháng 10/2019, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ; tháng 10/2021, Thiếu tướng Trần Xuân Ánh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.