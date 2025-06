Thiếu tướng Bùi Duy Hưng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh sau hợp nhất

(VTC News) -

Chiều 28/6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố và triển khai quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức, cán bộ Công an tỉnh, thành phố theo nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Tại Lễ công bố, Trung tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tổ chức, sắp xếp đối với Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang trao Quyết định cho Thiếu tướng Bùi Duy Hưng.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã trao Quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh (trước khi sáp nhập), giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh (khi sáp nhập Công an tỉnh Bắc Giang vào Công an tỉnh Bắc Ninh).

Thiếu tướng Bùi Duy Hưng (SN 1978) quê tại huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Ông Hưng từng trải qua nhiều vị trí, nhiệm vụ công tác từ cấp cơ sở, đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo trong lực lượng Công an Nhân dân.

Cũng tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh Giám đốc Công an các tỉnh cần quyết liệt chỉ đạo, chủ động hoàn thiện sắp xếp, tổ chức bộ máy Công an tỉnh, Công an cấp xã bảo đảm vận hành thông suốt ngay từ 1/7, khẳng định rõ sự gương mẫu, đi đầu của lực lượng Công an. Khẩn trương rà soát công tác cán bộ, bố trí trụ sở làm việc; phân công, phân cấp giải quyết dứt điểm những công việc tồn đọng trước ngày 30/6.

Thiếu tướng Bùi Duy Hưng đón nhận Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang.

Tăng cường củng cố đoàn kết nội bộ, phân công rõ nhiệm vụ, rõ thẩm quyền, kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc... đảm bảo lực lượng Công an các cấp đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ khi triển khai sáp nhập địa giới hành chính.

Đồng thời, triển khai thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị và các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, ngày 22/6/2025, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành các quyết định sắp xếp lại 52 Công an cấp tỉnh thành 23 đầu mối theo địa giới hành chính mới.

Từ ngày 1/7/2025 toàn quốc có 34 Công an cấp tỉnh (mới) và 3.319 Công an cấp xã.