Tai nạn hy hữu giữa tàu du lịch cổ ở Đà Lạt và ôtô con

Sáng 31/8, một vụ tai nạn giao thông đường sắt hy hữu đã xảy ra tại phường Xuân Trường-Đà Lạt (Lâm Đồng).

Vụ va chạm không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến xe ôtô hư hỏng, lịch trình của chuyến tàu du lịch cũng bị gián đoạn.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, vụ va chạm giao thông xảy ra vào khoảng 9 giờ cùng ngày trên tuyến đường sắt Đà Lạt-Trại Mát (vị trí giao với đường dân sinh thuộc địa bàn phường Xuân Trường-Đà Lạt).

Vào thời điểm trên chiếc xe ôtô con màu đen (biển số Thành phố Hồ Chí Minh) đang băng ngang qua đường sắt thì bất ngờ gặp sự cố, ngay sau đó đoàn tàu du lịch cổ đang chở khách lao tới và xảy ra va chạm với chiếc ôtô con.

May mắn chuyến tàu Đà Lạt-Trại Mát (dài khoảng 7km) là tàu du lịch nên chạy với tốc độ khá chậm nên vụ va chạm không gây thiệt hại về người, chiếc ôtô con của du khách bị hư hại, móp méo dọc phần vỏ xe bên hàng ghế phụ.

Theo lãnh đạo Ga Đà Lạt, vụ va chạm cũng không gây ảnh hưởng đến tàu và hành khách đi trên toa.

Sau khi xảy ra va chạm, đoàn tàu du lịch buộc phải tạm dừng hành trình để giải quyết vụ việc, sau đó tàu cũng hoạt động trở lại, phục vụ du khách tham quan theo kế hoạch.

Đồng thời, tài xế xe ôtô con cũng làm việc với đại diện ngành đường sắt để thỏa thuận việc khắc phục hậu quả của vụ việc.

Chuyến tàu du lịch tuyến Đà Lạt-Trại Mát và ngược lại được vận hành trên nền đường sắt Đà Lạt-Tháp Chàm có tổng chiều dài khoảng 84km được người Pháp xây dựng trước đây.

Hiện nay toàn tuyến này đã ngưng hoạt động, hệ thống nhà ga, đường sắt cũng hoang phế, bị dỡ bỏ và chỉ còn khoảng 7km được vận hành phục vụ khách du lịch khi đến Đà Lạt.

Do chuyến tàu du lịch chạy với tốc độ khá chậm để phục vụ khách tham quan nên nhiều điểm giao cắt với đường dân sinh thuộc các phường trung tâm Đà Lạt hiện cũng không có rào chắn, chốt trực bảo vệ, chỉ có biển báo khá sơ sài./.