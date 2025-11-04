(VTC News) -

Kết phiên giao dịch hôm nay (4/11), VN-Index tăng 34,98 điểm (2,16%) lên 1.651,98 điểm, HNX-Index tăng 6,73 điểm (2,6%) đạt 265,91 điểm. UPCoM-Index tăng 0,65 điểm (0,57%) lên 115,28 điểm.

Chỉ số VN30-Index tăng 40,07 điểm (2,16%) đạt 1.897,71 điểm.

Rổ VN30 ghi nhận tín hiệu tích cực khi mã tăng áp đảo là 24 và chỉ có 5 mã giảm. Bộ 3 mã SSI, VPB, VRE là tâm điểm khi tăng trần và trắng bên bán.

Thị trường đảo chiều, VN-Index tăng gần 35 điểm trong phiên hôm nay. (Ảnh minh hoạ).

Trong phiên hôm nay, các nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường gồm: VPB tăng 6,88%, TCB tăng 4,17%, MBB tăng 3,9%, STB tăng 3,06%, LPB tăng 1,97%, ACB tăng 2,16%.

Nhóm cổ phiếu họ “Vin” cũng tăng tích cực như VIC tăng 2,87%, VHM tăng 1,73%, VRE tăng 6,86%. Tổng cộng 3 mã này đóng góp hơn 6 điểm cho VN-Index.

Cổ phiếu chứng khoán cũng tăng khá "nóng". Ngoài SSI, cón có thêm VCI, VND, VIX, SHS, CTS, ORS, VDS, DSR tăng hết biên độ. Hàng chục cổ phiếu khác trong nhóm này tăng từ 2 - 6%.

Ngược lại, một số cổ phiếu gây áp lực cho thị trường như: FPT giảm 1,62%, PNJ giảm 3,12%, GMD giảm 1,75%. Các cổ phiếu “rực lửa” trong phiên còn có FRT, VPL, CTD, DGC, GAS, BMP, SJS, KDC.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng thăng hoa trong phiên giao dịch hôm nay khi sắc xanh phủ kín sàn. Chỉ có một số cổ phiếu giảm như KLB, BAB.

Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 38.000 tỷ đồng, trong đó HoSE chiếm hơn 34.244 tỷ đồng. Trên sàn HoSE, sắc xanh chiếm ưu thế với 189 mã tăng, 117 mã giảm. Nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại mua ròng hơn 1.070 tỷ đồng.

Thị trường phục hồi sau nhiều phiên lao dốc nhưng các công ty chứng khoán vẫn khuyến nghị nhà đầu tư cẩn trọng khi đưa ra quyết định.

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng, nhà đầu tư có thể cân nhắc những dao động tăng trong thời gian tới để chốt lời hoặc cơ cấu danh mục theo hướng giảm thiểu rủi ro.

Ở chiều mua, nếu tỷ trọng danh mục đang ở mức hợp lý thì nhà đầu tư có thể cân nhắc chờ mua ngắn hạn tại một số cổ phiếu đã lùi nhanh về vùng hỗ trợ mạnh và có mức chiết khấu tốt so với vùng đỉnh.

Tương tự, Chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng, thị trường tiếp tục giao dịch khó đoán định, nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng trong những phiên tới.