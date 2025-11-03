VN-Index mất gần 23 điểm, khối ngoại chưa ngừng bán ròng

(VTC News) -

Chốt phiên giao dịch hôm nay (3/11), VN-Index giảm 22,65 điểm (1,38%) xuống 1.617 điểm, VN30-Index giảm 27,72 điểm (1,47%) xuống 1.857,64 điểm.

HNX-Index mất 6,67 điểm (2,51%) xuống 259,18 điểm. Ngược chiều với các chỉ số trên, UPCoM-Index tăng 1,17 điểm (1,03%) lên 114,63 điểm.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng biến động là nguyên nhân khiến thị trường rung lắc trong phiên hôm nay. Cụ thể, TCB giảm 4,27%, STB giảm 5,77%, VPB giảm 3,83%, HDB giảm 4,53%, MBB giảm 2,12%, SHB giảm 3,04%. Nhóm này khiến VN-Index mất khoảng 12 điểm.

Trong khi đó, nhóm chứng khoán thường nhạy cảm với diễn biến thị trường cũng giảm sâu như: VIX, SSI, VND. Bên cạnh đó, các cổ phiếu như HPG, MSN, MWG, VRE, KDH, DXG giao dịch kém tích cực, làm gia tăng áp lực lên chỉ số.

Điểm sáng trong phiên giao dịch hôm nay là các cổ phiếu VIC, FPT, BVH, KDC, GMD, BMP.

Thanh khoản toàn thị trường đạt gần 33.100 tỷ đồng, trong đó HoSE chiếm hơn 29.480 tỷ đồng. Trên sàn HoSE, sắc đỏ chiếm ưu thế với 240 mã giảm, 88 mã tăng.

Trong phiên giao dịch hôm nay, khối ngoại bán ròng hơn 160 tỷ đồng, đây là phiên thứ tư liên tiếp nhà đầu tư ngoại bán ròng. Các mã bị bán ròng lớn gồm có VIX, MBB, STB, VRE.

VN-Index "bay" gần 23 điểm trong phiên giao dịch hôm nay. (Ảnh minh họa).

Một số công ty chứng khoán dự báo, VN-Index có khả năng kiểm định dưới vùng 1.620 điểm trong thời gian tới.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho rằng, vùng 1.600 - 1.620 điểm đã nhiều lần ghi nhận dòng tiền bắt đáy mạnh kể từ tháng 8 đến nay, cho thấy mặt bằng định giá hiện tại đang được phần lớn nhà đầu tư chấp nhận. Vùng giá này vì vậy có thể trở thành lớp đệm quan trọng, củng cố cho xu hướng tăng trung - dài hạn của thị trường trong giai đoạn tới.

Còn theo Chứng khoán Phú Hưng (PHS), chỉ số hiện đã hạ nhiệt về lại khu vực hỗ trợ cận biên dưới trong khung dao động 1.620 - 1.690. Thanh khoản duy trì mức thấp hàm ý cung bán chưa quá tiêu cực, nên lực cầu bắt đáy có thể tiếp tục nâng đỡ tại đây. Ở kịch bản thận trọng, nếu mốc 1.600 điểm bị phá vỡ, chỉ số khả năng hạ nhiệt về vùng 1.540 - 1.550 điểm.

Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu thấp 20 - 40% danh mục và vẫn có thể xem xét mua mới với tỷ trọng thấp.