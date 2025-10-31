(VTC News) -

Chốt phiên giao dịch 31/10, VN-Index giảm 29,92 điểm (1,79%) xuống 1.639,65 điểm, HNX-Index mất 1,11 điểm (0,42%) còn 265,85 điểm. Trong khi đó, UPCoM-Index tăng 0,04 điểm (0,04%) lên 113,46 điểm.

Chỉ số VN30-Index giảm 39,82 điểm (2,07%) xuống 1.885,36 điểm.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn biến động là nguyên nhân chính khiến thị trường suy yếu, trong đó tâm điểm là các cổ phiếu “họ Vin”.

VIC giảm 6,42% còn 191.000 đồng/cp, lấy đi 10,04 điểm của VN-Index, trong khi VRE và VHM giảm lần lượt 4,62% và 3,76%. Chỉ riêng ba mã này đã khiến chỉ số mất hơn 13 điểm.

Ngoài ra, các cổ phiếu ngân hàng cũng tạo áp lực cho thị trường như HDB, LPB, STB, TCB, VPB, SHB, MBB, VCB. Áp lực điều chỉnh cũng lan sang VJC, GEX, VIX, MWG khiến sắc đỏ bao trùm nhóm dẫn dắt.

Điểm sáng trong phiên giao dịch hôm nay là các cổ phiếu ACB, FPT, DGC, VNM, PVD, MSN…

Thanh khoản toàn thị trường đạt gần 30.100 tỷ đồng, trong đó HoSE chiếm hơn 27.670 tỷ đồng. Trên sàn HoSE, sắc đỏ chiếm ưu thế với 190 mã giảm, 127 mã tăng. Khối ngoại bán ròng hơn 520 tỷ đồng.

Thị trường 'rực lửa', VN-Index mất gần 30 điểm trong phiên giao dịch hôm nay. (Ảnh minh hoạ).

Một số công ty chứng khoán dự báo thị trường có thể biến động trong thời gian tới nên nhà đầu tư cần cẩn trọng khi đưa ra quyết định.

Chứng khoán MB (MBS) cho rằng, xu hướng của thị trường nhiều khả năng sẽ quay lại dao động trong biên 1.620 – 1.750 điểm ở tháng 11. Dòng tiền có thể giảm (theo yếu tố mùa vụ) vào giai đoạn cuối năm, bên cạnh đó là việc khối ngoại tiếp tục đà bán ròng kỷ lục, lãi suất huy động tăng nhẹ khi các ngân hàng chạy nước rút cuối năm.

“Trong kịch bản thận trọng, nếu vùng hỗ trợ quanh 1.620 điểm bị xuyên thủng, thị trường có thể kiểm định mốc 1.550 điểm trước khi hồi phục cho nhịp tăng vào cuối năm”, MBS nêu quan điểm.

Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) khuyến nghị, xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 20 - 40% danh mục và tiếp tục xem xét mua mới với tỷ trọng thấp.

Trong khi đó, Chứng khoán Tiên Phong (TPS) nhận định, khả năng VN-Index vượt kháng cự 1.700 điểm trở nên ít đi, thay vào đó là rủi ro điều chỉnh lại vùng 1.620 điểm. Vùng 1.600 – 1.620 điểm đã nhiều lần ghi nhận dòng tiền bắt đáy mạnh kể từ tháng 8/2025 đến nay, cho thấy mặt bằng định giá hiện tại đang được phần lớn nhà đầu tư chấp nhận.

"Vùng giá này vì vậy có thể trở thành lớp đệm quan trọng, củng cố cho xu hướng tăng trung – dài hạn của thị trường trong giai đoạn tới", TPS dự báo.