Toàn cảnh Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI

Chiều 24/9, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ XI.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.
Dự đại hội có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng...
Dự đại hội còn có Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng...
Cùng dự đại hội có các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội; thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; hơn 300 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu trong Phong trào Thi đua quyết thắng toàn quân giai đoạn 2020-2025.
Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ XI giai đoạn 2020 - 2025 nhằm đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng của toàn quân 5 năm qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2020 - 2025.
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội.
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Trịnh Văn Quyết trao Cờ thi đua cho 56 tập thể đại diện cho các đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Đại hội.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm tặng bức trướng cho Đại hội với 16 chữ vàng: “Trung thành kiên định - Đoàn kết kỷ cương - Đột phá phát triển - Quyết chiến quyết thắng”.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu.
Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đọc thư của Đại hội gửi cán bộ, chiến sỹ toàn quân.
Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ XI là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, mở ra hướng phát triển mới của Phong trào Thi đua quyết thắng trong toàn quân và dân quân tự vệ cả nước.
Đại hội là nơi hội tụ những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đại diện cho các cơ quan, đơn vị, các lĩnh vực công tác và nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, xây dựng đơn vị.
Mỗi điển hình tiên tiến không chỉ là tấm gương về tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, kỷ luật, mà còn là biểu tượng của khát vọng cống hiến, góp phần cùng đất nước, Quân đội vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc.
