Toàn cảnh Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI

Cùng dự đại hội có các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội; thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; hơn 300 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu trong Phong trào Thi đua quyết thắng toàn quân giai đoạn 2020-2025.