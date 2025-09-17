Hơn 700 đại biểu dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI

(VTC News) -

Sáng 17/9, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu về Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ XI.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn phát biểu tại họp báo.

Phát biểu tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam) cho biết, với chủ đề "Phát huy truyền thống anh hùng và phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, toàn quân thi đua xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cùng đất nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc", Đại hội diễn ra trong ngày 24/9.

Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI có sự tham dự của hơn 700 đại biểu. Dự kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự có đại biểu Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, TP Hà Nội; các nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Đại hội triệu tập 582 đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chính trị các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới từ năm 2020 đến nay.

Đại hội nhằm đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2020-2025, xác định phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030; khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua toàn quân trong giai đoạn 5 năm vừa qua.

Đồng thời, Đại hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến và phong trào học tập các điển hình gương người tốt, việc tốt, trở thành phong trào hành động tự giác, sâu rộng, thường xuyên trong toàn quân, toàn quốc.

Thông qua Đại hội, góp phần giáo dục truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đề cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ toàn quân, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Theo thông tin từ Cục Tuyên huấn, sáng 24/9, 400 đại biểu sẽ tham dự Lễ báo công dâng Bác, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt hoa tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ, dưới sự chủ trì của Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Phiên chính thức Đại hội diễn ra vào chiều cùng ngày tại Hội trường Bộ Quốc phòng (Hà Nội) và được tường thuật trực tiếp trên sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam.