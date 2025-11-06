Thêm bằng chứng phanh phui nguồn gốc giả mạo của cầu thủ nhập tịch Malaysia

(VTC News) -

Sau Facundo Garces, thêm một cầu thủ nhập tịch khác của Malaysia bị phanh phui thân thế thực sự ở quê nhà Argentina. Kênh truyền hình Capital de Noticias (CDN) sáng nay (5/11) tiếp tục công bố loạt tài liệu độc quyền, cho thấy tiền vệ Imanol Machuca không có liên quan gì đến Malaysia về nguồn gốc (tính đến đời ông bà).

Theo hồ sơ chuyển quốc tịch do Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) gửi lên Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), bà ngoại của Machuca là Concepcion Agueda Alaniz sinh tại Penang, do đó có gốc Malaysia. Tuy nhiên, tài liệu từ Cơ quan Đăng ký Dân sự tỉnh Santa Fe (Argentina) lại cho thấy bà Alaniz được sinh ra tại thị trấn Roldan, San Lorenzo (Argentina).

Cầu thủ Imanol Machuca (áo vàng) ra sân trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam.

Trong giấy khai sinh chính thức, cơ quan công quyền xác nhận: “Tại Roldan, vào lúc 10 giờ sáng ngày 23/8/1954, ông Celestino Alaniz, quốc tịch Argentina, khai rằng vào ngày 16 cùng tháng, một bé gái da sáng đã chào đời, là con hợp pháp của ông và vợ là bà Nelida Agustina Ordonez, quốc tịch Argentina. Bé gái được đặt tên là Concepcion Agueda".

Các giấy tờ này khẳng định không có bất kỳ mối liên hệ huyết thống nào giữa Machuca và Malaysia trong vòng 3 đời gia đình. Kênh CDN cho biết thêm, bà Concepcion chỉ kết hôn với ông Jorge Luis Saracho – một người lao động thời vụ sinh ra tại Roldan – vào năm 1971, cũng không hề liên quan tới Malaysia.

Nguồn tin từ Argentina nhận định, bằng chứng mới khiến lập luận “nhập tịch theo huyết thống” của FAM gần như sụp đổ. Cả Garces và Machuca đều không đáp ứng tiêu chí về dòng máu Malaysia, củng cố kết luận của FIFA rằng FAM đã cố tình làm giả giấy tờ để qua mặt quy định quốc tịch.

Những thông tin này càng khẳng định LĐBĐ Malaysia vi phạm kép. Họ không chỉ sử dụng giấy tờ chứa thông tin sai sự thật - vi phạm quy định về làm giả, làm sai lệch thông tin theo quy chế về kỷ luật của FIFA- trong quá trình nhập tịch cầu thủ mà còn sử dụng cầu thủ không hợp lệ.

Trong báo cáo chi tiết về án phạt đối với FAM, FIFA cho biết cơ quan này thu thập đủ giấy tờ gốc về thân thế của các cầu thủ vi phạm. Tuy nhiên, những tài liệu này chưa được công bố. Sau khi bị bác đơn kháng cáo, Liên đoàn bóng đá Malaysia tuyên bố sẽ đưa vụ việc này lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS).