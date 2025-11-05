Lý do AFC chưa xử Malaysia thua đội tuyển Việt Nam 0-3

(VTC News) -

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) giải thích vì sao cơ quan này chưa xem xét kỷ luật đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến vụ gian lận nhập tịch cầu thủ. Trong đó, vấn đề liên quan đến tư cách thi đấu của các cầu thủ nhập tịch là vụ việc khác, không nằm trong phán quyết mà Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đưa ra.

Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul John xác nhận Liên đoàn bóng đá Malaysia cùng lúc đối mặt hai vụ việc riêng biệt. AFC chỉ bắt đầu hành động khi cả 2 vụ việc được giải quyết. “Chúng ta phải hiểu rằng FAM thực chất đang đối mặt với hai vụ việc — một liên quan đến FIFA về việc làm giả giấy tờ, và một vụ khác hiện đang được xem xét tại Tòa bóng đá FIFA (FIFA Football Tribunal)", ông Windsor cho biết.

Tổng thư ký AFC Windsor John

Vụ đầu tiên liên quan đến hành vi làm giả tài liệu, đã được Ủy ban Kỷ luật và Ủy ban Kháng cáo của FIFA kết luận. Theo đó, FAM vi phạm nghiêm trọng trong quá trình nhập tịch cho 7 cầu thủ Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

Tuy nhiên, tư cách thi đấu của 7 cầu thủ này cho đội tuyển Malaysia do Tòa bóng đá FIFA quyết định. Ủy ban kỷ luật của FIFA đã gửi hồ sơ đến bộ phận có thẩm quyền ngay sau khi công bố án phạt của vụ việc đầu tiên. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Tòa bóng đá FIFA chỉ tập trung vào việc xác định liệu các cầu thủ nhập tịch nêu trên có đủ điều kiện để thi đấu cho đội tuyển Malaysia không.

Đây mới là điểm mấu chốt để AFC xem xét xử thua đội tuyển Malaysia vì lỗi sử dụng cầu thủ không hợp lệ. Án phạt cho vi phạm này là xử thua đội tuyển Malaysia trong tất cả các trận đấu có cầu thủ vi phạm ra sân.

“Vụ việc đang được xem xét tại Tòa án FIFA liên quan đến tư cách đại diện cho đội tuyển Malaysia. Khi có phán quyết, bao gồm cả bất kỳ vụ nào có thể được đưa lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS), thì AFC sẽ xem xét những hành động mà họ có thể thực hiện. Vì vậy, vẫn còn nhiều quy trình mà FAM và 7 cầu thủ phải trải qua, và quyết định kháng cáo chưa phải là kết thúc của mọi việc", Tổng thư ký AFC cho biết. Ông Windsor nhận định quá trình này có thể tốn nhiều thời gian vì các bước xem xét phải diễn ra chi tiết, đặc biệt nếu FAM kháng cáo lên CAS.