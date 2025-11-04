LĐBĐ Malaysia kháng cáo: Tỷ lệ thắng kiện 0%, khó thoát tội gian lận nhập tịch?

(VTC News) -

Sau khi bị FIFA bác đơn kháng cáo vụ gian lận nhập tịch, LĐBĐ Malaysia (FAM) tuyên bố đấu tranh đến cùng và tiếp tục kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS). Đây là bước cuối cùng họ có thể làm với hy vọng đảo ngược tình thế. Tuy nhiên, dữ liệu lịch sử cho thấy khả năng kháng cáo thành công trong những trường hợp tương tự không cao.

Tính từ năm 1990 đến nay, FIFA từng đưa ra nhiều án phạt liên quan đến việc các đội tuyển sử dụng cầu thủ không hợp lệ về quốc tịch. Trong đó, chỉ có 2 trường hợp kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao được coi là thành công để giảm nhẹ án phạt và không có trường hợp nào trắng án.

Đội tuyển duy nhất không bị xử thua dù bị FIFA xác định có vi phạm tương tự Malaysia là Ecuador ở vòng loại World Cup 2022. Cầu thủ Byron Castillo bị tố cáo dùng giấy khai sinh giả.

Đội tuyển Malaysia nhiều khả năng bị xử thua Việt Nam 0-3 vì sử dụng cầu thủ nhập tịch gian lận.

Tuy nhiên, CAS xác định không có căn cứ rõ ràng để khẳng định Castillo không phải công dân Ecuador hợp pháp và anh cũng chưa từng chuyển quốc tịch. Do đó, LĐBĐ Ecuador chỉ bị phạt vì lỗi sử dụng giấy tờ chứa thông tin sai. Đội tuyển này bị trừ 3 điểm ở vòng loại World Cup 2026, trong khi thành tích thi đấu của họ trong các trận có Castillo thi đấu không bị ảnh hưởng.

Những trường hợp khác không có kết quả kháng cáo thuận lợi như vậy, do có liên quan đến việc chuyển quốc tịch. Cá biệt, đội tuyển Guinea Xích Đạo (Equatorial Guinea) bị phạt tới 2 lần cách nhau 11 năm vì cùng một cầu thủ.

Năm 2013, FIFA phát hiện đội bóng châu Phi này sử dụng cầu thủ Emilio Nsue không hợp lệ trong trận thắng Cape Verde với tỷ số 4-3 ở vòng loại World Cup 2014. Đội tuyển Guinea Xích Đạo bị xử thua 0-3 và kháng cáo không thành công.

Đến năm 2024, đội tuyển Equatorial Guinea lại bị xử thua 2 trận. Cầu thủ vi phạm vẫn là Emilio Nsue. Hóa ra trong suốt 10 năm sau khi nhận án phạt đầu tiên của FIFA, Nsue vẫn thi đấu cho đội tuyển Guinea Xích Đạo bằng giấy tờ giả (sửa thông tin về nơi sinh). Lần này, LĐBĐ Guinea Xích Đạo kháng cáo thành công để hủy án cấm thi đấu cho Nsue. Tuy nhiên, CAS phán quyết giữ nguyên quyết định xử thua đội bóng này.

LĐBĐ Guinea Xích Đạo còn có 2 lần khác phải chịu án phạt cũng vì lý do sử dụng cầu thủ không hợp lệ. Đội tuyển nữ của nước này bị loại khỏi World Cup 2019 do có tới 10 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil sử dụng giấy tờ giả.

Năm 2011, họ bị hủy tư cách thi đấu ở Olympic 2012 vì sử dụng 1 cầu thủ Brazil nhập tịch sai quy định. Toàn bộ các kháng cáo của LĐBĐ Guinea Xích Đạo đều không được chấp nhận.

Cầu thủ Emilio Nsue 2 lần khiến đội tuyển Guinea Xích Đạo bị FIFA xử thua.

Năm 2015, U23 New Zealand thắng U23 Vanuatu 2-0 ở giải U23 châu Đại Dương. LĐBĐ Vanuatu sau đó khiếu nại New Zealand dùng cầu thủ Deklan Wynne không hợp lệ (sinh ra ở Nam Phi, không có gốc New Zealand và chưa đủ thời gian cư trú 5 năm sau 18 tuổi để chuyển quốc tịch theo quy định của FIFA).

U23 New Zealand bị xử thua 0-3, loại khỏi giải. Đơn kháng cáo của LĐBĐ New Zealand bị bác bỏ.

Năm 2016, Bolivia sử dụng hậu vệ Nelson Cabrera (sinh ở Paraguay) trong 2 trận vòng loại (thắng Peru 2-0 và hòa Chile 0-0 vào 9/2016). FIFA xác định Cabrera không đủ điều kiện khoác áo Bolivia do anh từng chơi cho Paraguay và không đáp ứng điều kiện thời gian cư trú để chuyển quốc tịch.

Tháng 11/2016, Ủy ban kỷ luật FIFA xử Bolivia thua 0-3 cả hai trận, trao thêm 3 điểm cho Chile và 3 điểm cho Peru. LĐBĐ Bolivia kháng cáo lên FIFA và CAS đều thất bại.

Cùng năm, đội tuyển Timor Leste sử dụng 12 cầu thủ gốc Brazil được đăng ký với giấy khai sinh giả mạo. Đội bóng này bị xử thua 29 trận đấu, không kháng cáo.