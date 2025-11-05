FIFA bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia, AFC hành động bất ngờ

(VTC News) -

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Datuk Seri Windsor Paul John khẳng định rằng hiện tại, tổ chức này không thể can thiệp vào vụ việc FIFA bác đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

Ông Windsor Paul John cho biết mọi hành động tiếp theo chỉ có thể được thực hiện nếu FAM đưa vụ việc này lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Theo ông Windsor, quá trình đưa vụ việc lên CAS đã mất hơn một tháng, và toàn bộ tiến trình có thể kéo dài trước khi đạt được phán quyết cuối cùng.

“Hiện tại, AFC không thể làm gì hay can thiệp vào việc FIFA bác kháng cáo của FAM. Mọi hành động tiếp theo chỉ có thể được thực hiện sau khi FAM đưa vụ việc lên CAS – quá trình này có thể mất vài tháng để hoàn tất”, Tổng thư ký AFC cho biết.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Datuk Seri Windsor Paul John đã lên tiếng về việc FIFA bác đơn kháng cáo của FAM

“Ngay cả việc đệ trình vụ kiện lên CAS cũng đã mất một tháng. Đây chưa phải là hồi kết vì vẫn còn nhiều vấn đề mà FAM phải đối mặt trong vụ việc này và chúng ta phải chờ đợi”, ông Windsor Paul John nói khi được Arena Metro liên hệ.

Ông Windsor Paul John nhấn mạnh AFC tôn trọng quy trình do FIFA và CAS đặt ra nhằm đảm bảo mọi bước được thực hiện đúng theo thủ tục quốc tế. Vị tổng thư ký của AFC nói thêm rằng quá trình này cho phép FAM có cơ hội trình bày đầy đủ bằng chứng và lập luận trước khi có quyết định cuối cùng.

“Quy trình này tạo điều kiện cho tất cả các bên đưa ra lập luận và trình bày sự thật, nhằm đảm bảo quyết định được đưa ra một cách công bằng”, ông Windsor nói.

“AFC sẽ theo dõi diễn biến nhưng không thể đưa ra đánh giá hay quyết định nào cho đến khi vụ việc được đưa lên CAS”, ông Windsor Paul John nói thêm.

7 cầu thủ nhập tịch của ĐT Malaysia bị FIFA trừng phạt

Trước đó, hy vọng của FAM trong việc thay đổi quyết định đình chỉ từ Ủy ban Kỷ luật FIFA đã tan vỡ sau khi họ thất bại trong quá trình kháng cáo.

Theo quyết định được công bố bởi Ủy ban Kháng cáo FIFA, cơ quan bóng đá cao nhất thế giới này giữ nguyên án phạt ban đầu, bao gồm việc đình chỉ 7 cầu thủ Malaysia và phạt tiền FAM.

FIFA giữ nguyên mức phạt 350.000 franc Thụy Sĩ đối với FAM, đồng thời đình chỉ 12 tháng và phạt 2.000 franc Thụy Sĩ cho cả 7 cầu thủ nhập tịch liên quan vì vi phạm Điều 22 Bộ luật Kỷ luật của FIFA về giả mạo giấy tờ.

7 cầu thủ bị phạt gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garcas, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.