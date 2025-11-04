LĐBĐ Malaysia tự xử lý bê bối gian lận nhập tịch, chính phủ không can thiệp

(VTC News) -

Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia phối hợp chặt chẽ với Ủy ban điều tra đặc biệt trong việc rà soát vụ gian lận nhập tịch cầu thủ. Kết quả của cuộc điều tra dự kiến sẽ định hướng cho các cải cách và biện pháp khắc phục trong nội bộ Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM). Tuy nhiên, chính quyền Malaysia sẽ không can thiệp trực tiếp vào hoạt động của liên đoàn bóng đá.

Bộ trưởng Hannah Yeoh của Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia nhấn mạnh rằng dù trách nhiệm giải trình là điều cần thiết, chính phủ phải hết sức thận trọng để tránh vi phạm các điều lệ của LĐBĐ thế giới (FIFA). Cơ quan này vốn nghiêm cấm mọi sự can thiệp chính trị vào các vấn đề bóng đá.

Bà Hannah Yeoh cảnh báo rằng bất kỳ sự can thiệp nào đều có thể khiến FIFA đình chỉ tư cách thành viên của FAM. Điều này nếu xảy ra sẽ làm tê liệt bóng đá Malaysia ở mọi cấp độ. Tổn thất của bóng đá Malaysia vì thế sẽ càng lớn hơn.

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh

“Việc bị đình chỉ không chỉ ảnh hưởng đến đội tuyển quốc gia mà còn tác động đến các đội trẻ, cũng như các giải bóng đá quốc nội, giải bóng đá nghiệp dư và các CLB trong nước”, bà Hannah Yeoh nói.

Nhiều liên đoàn bóng đá quốc gia khác đã từng chịu án phạt tương tự từ FIFA vì sự can thiệp của chính phủ. Indonesia bị đình chỉ một năm vào năm 2015 sau khi Bộ Thể thao nước này đóng băng hoạt động của liên đoàn bóng đá. Zimbabwe chịu án phạt tương tự vào năm 2022 sau khi một cơ quan do chính phủ chỉ định tiếp quản liên đoàn.

“Những trường hợp này cho thấy lập trường cứng rắn của FIFA trong việc thực thi Điều lệ 15(c), yêu cầu các liên đoàn bóng đá hoạt động độc lập, không bị ảnh hưởng bởi chính trị hoặc chính phủ”, bà Hannah khẳng định..

Bà Hannah Yeoh cho biết Bộ Thanh niên và thể thao Malaysia hướng tới việc cân bằng giữa việc tuân thủ quy định của FIFA và đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm trong nước. “Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo FAM củng cố năng lực quản trị và khôi phục niềm tin của công chúng vào tính liêm chính và uy tín của bóng đá Malaysia”, bà Hannah Yeoh kết luận.

FIFA bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia và giữ nguyên án phạt trong vụ gian lận nhập tịch cầu thủ.

Ủy ban điều tra do LĐBĐ Malaysia thành lập nhưng không có thành viên nào thuộc cơ quan này. Điều này để đảm bảo quá trình điều tra được tiến hành công bằng, minh bạch và chuyên nghiệp. FAM thuê cựu chánh án tối cao Tun MD Raus Sharif làm chủ tịch ủy ban. Các thành viên còn lại là cựu thẩm phán Kamaludin Md Said, cựu Tổng giám đốc cơ quan quản lý dịch vụ công của Malaysia là Yusof Ismail và luật sư cấp cao Thavailingarum Thavarajah.

Trước đó, tối 3/11, FIFA ra thông báo chính thức bác bỏ toàn bộ kháng cáo của FAM và giữ nguyên các án phạt đã ban hành. Ủy ban Kháng cáo của FIFA xác định FAM vi phạm Điều 22 của Quy chế về kỷ luật (FDC) về hành vi làm giả tài liệu. LĐBĐ Malasia bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (CHF). Trong khi đó, 7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano — mỗi người bị phạt 2.000 CHF và cấm thi đấu 12 tháng.

Ngay sau đó, LĐBĐ Malaysia tuyên bố sẽ tiếp tục kháng cáo lên CAS. Quyền Chủ tịch FAM là Datuk Yusoff Mahadi cho biết liên đoàn coi đây là “một cuộc chiến lớn để bảo vệ danh tiếng của bóng đá Malaysia” và sẽ chuẩn bị toàn bộ tài liệu, bằng chứng để nộp lên CAS trong thời hạn 21 ngày.