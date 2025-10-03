Thế và lực mới – khát vọng vươn xa của Gia Lai

(VTC News) -

Nền tảng tăng trưởng nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, diễn ra trong một thời khắc có ý nghĩa lịch sử. Lần đầu tiên, sau công cuộc hợp nhất tổ chức hành chính, Gia Lai trở thành một “không gian phát triển mới” – rộng hơn, mạnh hơn và đầy vận hội.

Không chỉ là sự cộng gộp diện tích và dân số, sự kiện hợp nhất giữa Gia Lai và Bình Định đã tạo ra một thế đứng chiến lược, giúp tỉnh có cả cao nguyên màu mỡ lẫn cửa ngõ ra biển, hội tụ cả tiềm năng nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo lẫn lợi thế về cảng biển, logistics, công nghiệp chế biến.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai, trình tại Đại hội, đã phác họa bức tranh toàn diện về chặng đường 5 năm qua: một nền kinh tế tăng trưởng vững chắc, nhiều dấu ấn nổi bật, một xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện. Quan trọng hơn, đó là sức mạnh cộng hưởng từ hợp nhất, đang khơi dậy nội lực và tạo thế mới, lực mới cho Gia Lai bứt phá trong giai đoạn tới

5 năm qua, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, thiên tai và những bất ổn quốc tế tác động sâu rộng, Gia Lai vẫn giữ vững nhịp tăng trưởng bình quân 6,71%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt 3.555 USD, cao hơn nhiều so với giai đoạn trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: công nghiệp – xây dựng và dịch vụ chiếm 68,9% GRDP, đánh dấu bước chuyển từ nền kinh tế thuần nông sang công nghiệp hóa, dịch vụ hóa.

Thu ngân sách Nhà nước đến cuối năm 2025 ước đạt 27.000 tỷ đồng, vượt 20% so với Nghị quyết. Đáng chú ý, nguồn thu ngày càng bền vững, tạo dư địa cho chi đầu tư phát triển

Trong sản xuất công nghiệp, tốc độ tăng trưởng đạt 10,77%/năm; nhiều ngành mới như chế biến nông – lâm sản, công nghiệp năng lượng tái tạo, công nghiệp công nghệ cao đã hình thành. Ở lĩnh vực nông nghiệp, tốc độ tăng trưởng bình quân 3,75%/năm; tỷ lệ che phủ rừng tăng từ 44,6% năm 2020 lên 46,09% năm 2025; hàng loạt mô hình nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, VietGAP, OCOP được triển khai, mở ra hướng đi xanh, bền vững.

Thương mại – dịch vụ tăng trưởng 6,92%/năm; tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ giai đoạn 2021 – 2025 ước đạt 741.200 tỷ đồng. Xuất khẩu vượt mốc 12 tỷ USD, thị trường được mở rộng ra nhiều khu vực quốc tế. Du lịch trở thành điểm sáng mới: đến năm 2025, Gia Lai đón khoảng 12,4 triệu lượt khách, vượt 22,7% so với Nghị quyết, doanh thu đạt trên 27.000 tỷ đồng.

Không thể không nhắc tới sự phát triển hạ tầng, từ đường ven biển, các tuyến trục nối quốc lộ với cao tốc, đến việc chuẩn bị đầu tư cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, khởi công đường cất hạ cánh thứ 2 tại sân bay Phù Cát – tất cả đều là những “mạch máu giao thông” tạo động lực phát triển.

Cùng với đó là hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp; hạ tầng thủy lợi, cấp nước sinh hoạt; trung tâm hậu cần nghề cá; hệ thống điện lưới, viễn thông, hạ tầng số… Tất cả đang tạo ra một “làn sóng mới” cho kinh tế – xã hội Gia Lai.

Sức mạnh cộng hưởng từ hợp nhất

Ngày 1/7/2025, theo Nghị quyết của Quốc hội, hai tỉnh Gia Lai và Bình Định chính thức hợp nhất thành một đơn vị hành chính mới lấy tên là tỉnh Gia Lai. Đây là sự kiện có tính chất bước ngoặt, đánh dấu một trong những cuộc sắp xếp địa giới hành chính quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra trong một thời khắc có ý nghĩa lịch sử, lần đầu tiên, sau công cuộc hợp nhất tổ chức hành chính giữa 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai.

Ngay sau hợp nhất, cơ cấu tổ chức hành chính của tỉnh mới đã được tinh gọn mạnh mẽ: Cấp huyện giảm 28 đơn vị hành chính, chỉ còn lại 25 đơn vị hành chính cấp huyện; Cấp xã giảm 238 đơn vị hành chính, còn lại 110 xã và 25 phường; Giảm 36 đầu mối cấp tỉnh; Tinh giản hơn 3.100 cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống

Việc sắp xếp lại không chỉ làm gọn bộ máy, tiết kiệm chi ngân sách, mà còn giúp nâng cao hiệu quả điều hành, quản lý, phân bổ nguồn lực. Đây là điều kiện quan trọng để xây dựng một nền hành chính hiện đại, thông minh, gần dân, vì dân.

Điều cốt lõi hơn, hợp nhất đã mang lại cho Gia Lai một không gian phát triển mới, giờ đây Gia Lai có cửa ngõ ra biển Đông thông qua cảng Quy Nhơn – một trong những cảng biển quốc tế quan trọng nhất miền Trung. Cấu trúc kinh tế mới kết hợp thế mạnh nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo của Gia Lai với công nghiệp chế biến, dịch vụ, logistics của Bình Định. Vị trí chiến lược hình thành trục liên kết cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh – Cảng Quy Nhơn, kết nối Tây Nguyên với duyên hải miền Trung và ra thị trường quốc tế.

Giai đoạn 2020 – 2025, Gia Lai cũng có một bức tranh đầu tư sôi động. Tỉnh đã thu hút 778 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn hơn 285.200 tỷ đồng. Hơn 13.700 doanh nghiệp thành lập mới, vốn đăng ký trên 123.300 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có 107 dự án FDI, trong đó 38 dự án mới giai đoạn này, vốn 1,75 tỷ USD, nâng tổng vốn FDI lên hơn 2,3 tỷ USD

Các dự án trải rộng nhiều lĩnh vực: năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến nông – lâm sản, hạ tầng logistics, nông nghiệp công nghệ cao… Tỉnh kiên định quan điểm: không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng, chỉ lựa chọn dự án có công nghệ tiên tiến, thân thiện, giá trị gia tăng cao.

Bên cạnh vốn, Gia Lai cũng chú trọng cải thiện chất lượng đầu tư: cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được triển khai đồng bộ; Trung tâm Phục vụ hành chính công hoạt động hiệu quả, tạo môi trường minh bạch, thuận lợi cho nhà đầu tư.

Ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Gia Lai phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Một điểm mới nổi bật trong báo cáo là định hướng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành động lực then chốt. Giai đoạn 2021 – 2025, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt 39,6%. Tỉnh ban hành 4 đề án lớn về công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, giáo dục STEM, phát triển nhân lực công nghệ cao.

Khu đô thị Khoa học Quy Hòa với Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành tiếp tục trở thành “địa chỉ đỏ” của các nhà khoa học quốc tế, tổ chức gần 100 sự kiện quốc tế với sự tham dự của 19 nhà khoa học đạt giải Nobel. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn mở ra hướng đi mới: phát triển khoa học gắn với công nghiệp công nghệ cao, đưa Gia Lai tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đây chính là “thế và lực mới” – vừa mở rộng quy mô, vừa gia tăng sức mạnh cộng hưởng, đặt Gia Lai vào vị trí chiến lược trên bản đồ phát triển quốc gia.

Chặng đường mới, mục tiêu mới

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Gia Lai đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP 10 – 10,5%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 6.300 – 6.500 USD. Cơ cấu kinh tế: nông nghiệp còn 20%, công nghiệp – xây dựng 36,5%, dịch vụ 41%. Tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2026 – 2030 đạt 17 tỷ USD; du lịch đón 18,5 triệu lượt khách, trong đó 1,1 triệu khách quốc tế. Tổng thu ngân sách trên 41.000 tỷ đồng

Mục tiêu ấy không chỉ là con số. Nó phản ánh quyết tâm biến Gia Lai thành trung tâm năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, đồng thời vươn tới các lĩnh vực mới như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

Để làm được, tỉnh tập trung vào 5 động lực chiến lược: Đẩy mạnh công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo; Phát triển nông nghiệp xanh, công nghệ cao; Du lịch – dịch vụ trở thành mũi nhọn; Khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; Hạ tầng hiện đại, logistics, gắn kết cửa khẩu – cảng biển.

Gia Lai có chặng đường 5 năm vượt qua khó khăn, vươn lên bằng ý chí, khát vọng và sức mạnh đoàn kết.

Chặng đường 5 năm qua khẳng định: Gia Lai có thể vượt qua khó khăn, vươn lên bằng ý chí, khát vọng và sức mạnh đoàn kết. Sự kiện hợp nhất mở ra một tầm vóc mới, giúp tỉnh hội tụ đủ điều kiện để trở thành trung tâm phát triển năng động của cả nước.

Gia Lai hôm nay là “ngôi sao mới” trên bản đồ công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, logistics, công nghệ cao. Những con số tăng trưởng, những công trình hạ tầng, những dự án đầu tư là minh chứng rõ ràng cho sức bật mạnh mẽ.

Từ hợp nhất đến bứt phá, Gia Lai đang kiến tạo thế và lực mới cho phát triển bền vững. Đó không chỉ là kỳ vọng, mà là một lộ trình rõ ràng, một khát vọng đang dần trở thành hiện thực.