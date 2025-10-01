Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I: Vẽ bản đồ tăng trưởng ấn tượng

(VTC News) -

Từ ngày 02 đến 04/10/2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, chính thức diễn ra, đánh dấu một chặng đường phát triển mới với những mục tiêu đầy tham vọng, thể hiện ý chí và khát vọng đưa Gia Lai bứt phá mạnh mẽ.

450 đại biểu – ý chí của hơn 147.000 đảng viên

Thông tin trước kỳ Đại hội, ông Rah Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có sự tham dự của 450 đại biểu chính thức, trong đó có 60 đại biểu đương nhiên và 390 đại biểu chỉ định, đại diện cho hơn 147.000 đảng viên toàn tỉnh.

Đại hội tập trung thực hiện 2 nội dung theo Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Một điểm đáng chú ý tại Đại hội lần này là việc không tiến hành bầu cử cấp ủy khóa mới. Thay vào đó, Bộ Chính trị sẽ thực hiện chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng.

Với phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đặt ra trọng trách không chỉ tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2025 mà còn mở ra khát vọng đột phá để đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.

UBND tỉnh Gia Lai cắt băng khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội ấn tượng

Giai đoạn 2020-2025, trong bối cảnh đối mặt với những thách thức chưa từng có từ đại dịch Covid-19 và biến động toàn cầu, tỉnh Gia Lai vẫn đạt được những thành tựu quan trọng với 14/23 chỉ tiêu Nghị quyết đạt và vượt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 6,71% , GRDP bình quân đầu người đạt 3.555 USD , và thu ngân sách đến cuối năm 2025 ước đạt 27.000 tỷ đồng.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I xác định mục tiêu tổng quát: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống văn hóa, đại đoàn kết toàn dân; giữ vững quốc phòng – an ninh; đẩy mạnh khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo; huy động mọi nguồn lực để xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước”.

Tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2025 - 2030 phấn đấu đạt từ 10% - 10,5%/năm. GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 6.300 - 6.500 USD. Kinh tế số đóng góp từ 25 - 30% vào GRDP của tỉnh. Phấn đấu đón 18,5 triệu lượt khách du lịch vào năm 2030, trong đó có 1,1 triệu lượt khách quốc tế.

Chủ đề của Đại hội đã nêu bật quyết tâm này: "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; ... huy động mọi nguồn lực xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước".

Bà Nguyễn Thị Phong Vũ, Ủy viên Ban tường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Báo cáo chính trị trình Đại hội đã xác định 5 trụ cột tăng trưởng và 4 khâu đột phá mang tính chiến lược.

Năm trụ cột tăng trưởng bao gồm: Công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo và công nghiệp xanh, đặc biệt là công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI); Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, khai thác lợi thế biển, sinh thái núi rừng và di sản văn hóa đặc sắc; Nông nghiệp công nghệ cao và lâm nghiệp bền vững, xây dựng các vùng chuyên canh lớn và chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực; Dịch vụ cảng - logistics dọc theo các tuyến hành lang kinh tế chiến lược; Phát triển đô thị nhanh và bền vững gắn với thị trường bất động sản đa dạng.

Bốn khâu đột phá tập trung vào: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và thể chế hóa các chính sách; Đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Đột phá trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, công nghiệp và hạ tầng số.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cắt băng khánh thành hai công trình giao thông trọng điểm là Dự án đường Điện Biên Phủ nối dài và Dự án tuyến đường tránh ĐT.633 chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng

Không khí hướng về Đại hội đang lan tỏa khắp tỉnh Gia Lai với nhiều hoạt động ý nghĩa. Trước thềm Đại hội, tỉnh đã tổ chức khánh thành hai công trình giao thông trọng điểm là Dự án đường Điện Biên Phủ nối dài và Dự án tuyến đường tránh ĐT.633.

Nhiều sự kiện văn hóa đặc sắc sẽ diễn ra trong Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong những ngày diễn ra Đại hội, sẽ có nhiều sự kiện văn hóa đặc sắc như Lễ dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành , triển lãm ảnh về thành tựu kinh tế - xã hội, trưng bày sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh. Đặc biệt, chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội sẽ được tổ chức hoành tráng vào 20h ngày 04/10/2025 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, hứa hẹn một đêm hội tưng bừng cho toàn thể nhân dân.

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và một tầm nhìn chiến lược rõ ràng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I được kỳ vọng sẽ mở ra một kỷ nguyên phát triển mới, đưa vùng đất giàu truyền thống cách mạng vươn lên mạnh mẽ, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của cả nước.