Con số thu hút đầu tư ấn tượng của tỉnh Gia Lai trong 5 năm

Nhiệm kỳ 2020-2025: Bứt phá từ hạ tầng đến cải cách hành chính

Theo báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030, nhiệm kỳ 2020-2025 Gia Lai ghi dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong phát triển kinh tế khi triển khai đồng bộ nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích các loại hình doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Giai đoạn 2020 - 2025, toàn tỉnh thu hút được 778 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký trên 285.200 tỷ đồng.

Các thành phần kinh tế trên địa bàn tiếp tục phát triển. Doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa theo đúng lộ trình, hoạt động có hiệu quả. Kinh tế tư nhân, hộ gia đình phát triển khá; kinh tế hợp tác tiếp tục được nâng cao chất lượng, nhiều hợp tác xã hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả; giai đoạn 2020 - 2025, có trên 13.700 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký trên 123.300 tỷ đồng.

Công tác thu hút, kêu gọi phát triển thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt được kết quả tích cực, toàn tỉnh hiện có 107 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký trên 2,3 tỷ USD, trong đó giai đoạn 2020 - 2025 thu hút được 38 dự án FDI với tổng vốn là 1,75 tỷ USD.

Trong 5 năm qua, tổng vốn đầu tư toàn xã hội của Gia Lai tăng trưởng khá, chiếm 38,1% GRDP. Hệ thống giao thông huyết mạch được hoàn thiện: các tuyến quốc lộ, đường ven biển, cao tốc Bắc – Nam phía Đông, các khu công nghiệp – cụm công nghiệp đồng bộ, hệ thống thủy lợi, hồ chứa nước nâng cấp… Tất cả đã tạo động lực mới cho sự phát triển toàn diện.

Cùng với đó, cải cách hành chính được tỉnh đẩy mạnh, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, rút ngắn thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Đây chính là điểm cộng lớn để Gia Lai ghi điểm trong mắt nhà đầu tư.

Thương mại, dịch vụ tăng trưởng bình quân 6,92%/năm, chiếm 38,5% GRDP. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ giai đoạn 2021 – 2025 ước đạt trên 741.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 12 tỷ USD.

Du lịch đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn mới của Gia Lai.

Đặc biệt, du lịch đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn mới: đến cuối năm 2025, lượng khách du lịch đến Gia Lai dự kiến 12,4 triệu lượt, doanh thu vượt 27.000 tỷ đồng. Với lợi thế thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa bản địa độc đáo, Gia Lai đang vươn lên thành điểm đến hấp dẫn, không chỉ trong nước mà cả quốc tế.

Báo cáo cho thấy, Gia Lai không chỉ thu hút vốn, mà còn chú trọng đến chất lượng dự án và phát triển bền vững. Các dự án FDI ngày càng đa dạng, tập trung vào năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu. Đồng thời, tỉnh đã ban hành nhiều Đề án lớn về khoa học công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hệ sinh thái sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện.

Nhiệm kỳ 2025-2030: Khơi dậy khát vọng vươn cao

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I xác định mục tiêu tổng quát: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống văn hóa, đại đoàn kết toàn dân; giữ vững quốc phòng – an ninh; đẩy mạnh khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo; huy động mọi nguồn lực để xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước”.

Toàn cảnh phiên chính thức Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2025 - 2030 phấn đấu đạt từ 10% - 10,5%/năm. GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 6.300 - 6.500 USD. Kinh tế số đóng góp từ 25 - 30% vào GRDP của tỉnh. Phấn đấu đón 18,5 triệu lượt khách du lịch vào năm 2030, trong đó có 1,1 triệu lượt khách quốc tế.

Chủ đề của Đại hội đã nêu bật quyết tâm này: "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; ... huy động mọi nguồn lực xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước".

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Báo cáo chính trị trình Đại hội đã xác định 5 trụ cột tăng trưởng và 4 khâu đột phá mang tính chiến lược.

Năm trụ cột tăng trưởng bao gồm: Công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo và công nghiệp xanh, đặc biệt là công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI); Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, khai thác lợi thế biển, sinh thái núi rừng và di sản văn hóa đặc sắc; Nông nghiệp công nghệ cao và lâm nghiệp bền vững, xây dựng các vùng chuyên canh lớn và chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực; Dịch vụ cảng - logistics dọc theo các tuyến hành lang kinh tế chiến lược; Phát triển đô thị nhanh và bền vững gắn với thị trường bất động sản đa dạng.

Bốn khâu đột phá tập trung vào: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và thể chế hóa các chính sách; Đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Đột phá trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, công nghiệp và hạ tầng số.

Với những bước đi quyết liệt, Gia Lai đang chứng minh rằng nơi đây hoàn toàn có thể vươn lên thành “ngôi sao mới” trong bản đồ đầu tư của Việt Nam.