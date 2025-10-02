Đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

(VTC News) -

Chiều 2/10, tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đại diện lãnh đạo các ban Đảng Trung ương và 650 đại biểu quyên góp số tiền 180 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ để khắc phục một phần hậu quả do bão Bualoi gây ra.

Trước đó ngày 1/10, UBND tỉnh Gia Lai cũng quyết định hỗ trợ 6 tỷ đồng để các tỉnh bị thiệt hại do bão Bualoi khắc phục hậu quả. Trong đó, Gia Lai hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Sơn La mỗi tỉnh 1 tỷ đồng; tỉnh Hà Tĩnh 2 tỷ đồng. Đây là nguồn kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2025.

"Cơn bão Bualoi (số 10) gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng tại các địa phương ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Đây là hành động ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng", ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai chia sẻ.

Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng đoàn đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão lũ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu cột mốc quan trọng trong chặng đường phát triển mới của tỉnh Gia Lai.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa hoàn thành cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và sau 40 năm đổi mới với cơ đồ, tiềm lực, vị thế cùng uy tín quốc tế được nâng lên tầm cao mới.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội sẽ kế thừa những thành quả đã đạt được, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang và tận dụng tiềm năng to lớn của không gian phát triển mới.

Đại hội xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá để tỉnh Gia Lai cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.

Quang cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có 650 đại biểu, trong đó 449 đại biểu chính thức đại diện cho 139 Đảng bộ trực thuộc và hơn 147.000 đảng viên toàn tỉnh, cùng 200 đại biểu khách mời.

Tại phiên trù bị Đại hội đã thông qua các nội dung: Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội, Đoàn Thư ký Đại hội; bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình Đại hội phiên chính thức; thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; thông qua Nội quy Đại hội; chia tổ đại biểu, địa điểm họp tổ và phân công Tổ trưởng, Tổ phó và Thư ký; hướng dẫn lấy ý kiến bằng phiếu các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, gồm 33 chỉ tiêu được phân bổ theo 4 nhóm: 10 chỉ tiêu về kinh tế, 14 chỉ tiêu về xã hội, 7 chỉ tiêu về môi trường và 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng.

Đại hội diễn ra trong thời gian 1,5 ngày, phiên khai mạc Đại hội sẽ diễn ra vào lúc 7h30 sáng ngày 3/10/2025 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (số 1 Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn).

Đoàn Chủ tịch điều hành phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, các đại biểu đã dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc – Nguyễn Tất Thành (Quảng trường Nguyễn Tất Thành), bày tỏ lòng tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền nhân.

Song song với hoạt động Đại hội, đã diễn ra triển lãm ảnh chuyên đề “Dấu ấn nhiệm kỳ 2020-2025” và không gian trưng bày hơn 50 sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh Gia Lai đã thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu và Nhân dân.

Theo đó, triển lãm trưng bày hơn 200 bức ảnh, tư liệu quý, phản ánh sinh động chặng đường lịch sử đấu tranh cách mạng, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó là những thành tựu nổi bật về kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Gia Lai trong thời gian qua.

Triển lãm ảnh chuyên đề “Dấu ấn nhiệm kỳ 2020-2025” đã thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu và Nhân dân.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, hoạt động triển lãm góp phần khẳng định niềm tự hào về truyền thống cách mạng anh hùng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai. Đồng thời cổ vũ tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển, niềm tin vào tương lai tươi sáng; động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I và chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.