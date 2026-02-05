Thắng dễ Newcastle, Man City tranh cúp với Arsenal

(VTC News) -

Sáng 5/2, Manchester City đánh bại Newcastle United với tỷ số 3-1 trong trận bán kết lượt về Carabao Cup (Cúp Liên đoàn Anh). Giành chiến thắng 5-1 sau 2 lượt trận, Man City vào chung kết giải đấu gặp Arsenal.

Lợi thế dẫn 2-0 sau trận lượt đi giúp Man City thoải mái tinh thần khi nhập cuộc trên sân nhà. Huấn luyện viên Pep Guardiola không sử dụng cả Rayan Cherki và Erling Haaland trong đội hình đá chính ở trận này.

Man City đánh bại Newcastle. (Ảnh: Reuters)

Trong hiệp 1, đội chủ sân Etihad áp đảo với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 62%. Họ tung ra 12 cú sút, 6 lần trúng đích. Man City đánh sập mọi hy vọng lật ngược tình thế của Newcastle United ngay trong nửa đầu trận đấu.

Omar Marmoush ghi cú đúp bàn thắng ở phút thứ 7 và 29. Tijjani Reijnders nâng tỷ số lên 3-0. Muốn vào chung kết, Newcastle phải ghi ít nhất 5 bàn trong hiệp 2 = nhiều hơn cả tổng số cú sút của họ trước giờ nghỉ.

Đội khách có nhiều cơ hội hơn trong hiệp 2 khi Man City có dấu hiệu "lỏng chân" với lợi thế quá lớn. Tuy nhiên, tất cả những gì Newcastle làm được chỉ là bàn rút ngắn tỷ số của Anthony Elanga. Chung cuộc, Man City thắng 3-1 ở lượt về và 5-1 sau 2 lượt trận.

Trận chung kết Carabao Cup giữa Arsenal và Man City diễn ra trên sân vận động Wembley lúc 23h30 Chủ nhật 22/3 (giờ Việt Nam).

Đội hình Man City vs Newcastle

Man City: James Trafford (1), Nico O'Reully (33), Nathan Ake (6), Abdukodir Khusanov (45), Matheus Nunes (27), Nico Gonzalez (14), Rayan Ait Nouri (21), Tijjani Reijnders (4), Phil Foden (47), Antoine Semenyo (42), Omar Marmoush (7).

Newcastle: Aaron Ramsdale (32), Malick Thiaw (12), Sven Botman (4), Dan Burn (33), Lewis Hall (3), Sandro Tonali (8), Jacob Ramsey (41), Kieran Trippier (2), Joe Willock (28), Nick Woltemade (27), Anthony Gordon (10).