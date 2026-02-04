Kết quả Arsenal vs Chelsea: Xác định đội đầu tiên vào chung kết Carabao Cup

(VTC News) -

Arsenal 1-0 Chelsea Chung cuộc: 4-2 Havertz 90+7'

Sáng 4/2, Arsenal đánh bại Chelsea với tỷ số 1-0 trong trận bán kết lượt về Carabao Cup (Cúp Liên đoàn Anh). Chiến thắng với tổng tỷ số 4-2 sau 2 lượt trận giúp đội chủ sân Emirates giành quyền vào chơi trận chung kết.

Chiến thắng 3-2 ở lượt đi là lợi thế quan trọng đối với Arsenal. Dù vậy, cách biệt một bàn đủ để Chelsea giữ hy vọng khi bước vào trận lượt về. Đội khách chỉ cần ghi một bàn để khiến trận đấu trở nên căng thẳng và khó lường.

Kai Havertz ghi bàn duy nhất của trận đấu. (Ảnh: Reuters)

Có lẽ đó cũng là lý do Arsenal nhập cuộc với sự thận trọng, ưu tiên sự an toàn. Hiệp một diễn ra nhàm chán khi mỗi đội chỉ có một cú dứt điểm trúng đích và tổng số bàn thắng kỳ vọng chưa đến 0,4 (xác suất có bàn thắng từ tất cả các pha dứt điểm cộng lại chưa đến 40%).

Điều này đương nhiên khiến Chelsea sốt ruột. Đội khách tăng sức tấn công trong hiệp 2 nhưng không tạo ra nhiều cơ hội trước hàng phòng ngự chắc chắn nhất của giải Ngoại Hạng Anh. Hầu hết các pha dứt điểm của Chelsea là sút xa. Trong 11 cú sút của đội bóng này ở hiệp 2, chỉ 1 lần bóng đi trúng khung thành.

Arsenal phòng ngự chắc chắn và tung ra đòn "kết liễu" ở phút đá bù cuối cùng. Trong pha phản công 3 đấu 1, đường chuyền của Declan Rice loại bỏ hậu vệ duy nhất ở sân nhà của Chelsea. Kai Havertz vượt qua nốt thủ môn đối phương trước khi đưa bóng vào khung thành trống.

Arsenal thắng 1-0 trong trận lượt về, chung cuộc 4-2 để lọt vào chung kết Carabao Cup mùa giải 2025-2026.

Số liệu thống kê trận đấu Arsenal 1-0 Chelsea.

Đội hình Arsenal vs Chelsea

Arsenal: Kepa Arrizabalaga (13), William Saliba (2), Piero Hincapie (5), Gabriel Magalhaes (6), Eberechi Eze (10), Gabriel Martinelli (11), Jurrien Timber (12), Viktor Gyokeres (14), Noni Madueke (20), Martin Zubimendi (36), Declan Rice (41).

Chelsea: Robert Sanchez (1), Marc Cucurella (3), Enzo Fernandez (8), Liam Delap (9), Andrey Santos (17), Joao Pedro (20), Jorrell Hato (21), Trevoh Chalobah (23), Moises Caicedo (25), Malo Gusto (27), Wesley Fofana (29).