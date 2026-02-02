Kết quả Tottenham vs Man City: Siêu phẩm 'bọ cạp'

(VTC News) -

Trận Tottenham đấu với Man City ở vòng 24 giải Ngoại Hạng Anh mang đến diễn biến bất ngờ. Chơi không tốt và bị dẫn 0-2 ngay trong hiệp một, Tottenham vẫn giành lại 1 điểm nhờ 2 bàn thắng ở những tình huống rất khó trong hiệp 2.

Video: Tottenham 2-2 Man City.

Man City chiếm ưu thế trong nửa đầu trận đấu. Trong thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng 64%, Man City tung ra được 3 cú dứt điểm trúng đích ở hiệp một và 2 lần trong số đó là bàn thắng.

Đội khách chỉ mất hơn 10 phút để mở tỷ số từ pha dứt điểm hiểm hóc của Rayan Cherki. Trước khi hiệp đấu khép lại, Erling Haaland kiến tạo cho Antoine Semenyo sút tung lưới Tottenham để nâng tỷ số lên 2-0.

Chứng kiến màn thể hiện kém chất lượng của Tottenham, có lẽ không nhiều người nghĩ đến việc đội bóng này có thể giành điểm trong thế bị dẫn 2 bàn. Tuy nhiên, đội chủ nhà thay đổi hoàn toàn sau giờ nghỉ và chứng minh vì sao họ được coi là "khắc tinh" của Man City.

Solanke ghi bàn bằng tư thế "bọ cạp", giúp Tottenham cầm hoà Man City. (Ảnh: Reuters)

Dominic Solanke ghi bàn gỡ hoà trong tình huống gây tranh cãi. Pha quay chậm cho thấy tiền đạo này đá vào chân trung vệ Marc Guehi khiến cầu thủ Man City phản lưới.

Đến cuối trận, từ đường chuyền không thuận lợi của đồng đội, tiền đạo người Anh giơ chân về phía sau thực hiện cú sút kiểu "bọ cạp". Thủ môn Gianluigi Donnarumma bất ngờ, vẫn chạm được bóng nhưng không thể cứu Man City thoát bàn thua.

Đây cũng là bàn thắng quyết định giúp Tottenham giành lại 1 điểm. Man City vẫn đứng thứ hai nhưng bị Arsenal tái lập cách biệt 6 điểm sau vòng 24.

Đội hình Tottenham vs Man City

Tottenham: Vicario, Spence, Dragusin, Romero, Udogie, Palhinha, Bissouma, Gray, Simons, Kolo Muani, Solanke.

Man City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, Ait Nouri, Rodri, O'Reilly, Silva, Cherki, Semenyo, Haaland.

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 mới nhất theo thông tin chính thức của Premier League. Kết thúc trận Tottenham 2-2 Man City, vị trí các đội bóng như sau.

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Arsenal 24 46/17 53 2 Man City 24 48/22 47 3 Aston Villa 24 36/27 46 4 Man Utd 24 44/36 41 5 Chelsea 24 41/26 40 6 Liverpool 24 39/33 39 7 Brentford 24 36/32 36 8 Fulham 24 34/35 34 9 Everton 24 26/27 34 10 Newcastle United 24 33/33 33 11 Sunderland 23 24/26 33 12 Bournemouth 24 40/43 33 13 Brighton 24 34/32 31 14 Tottenham 24 35/33 29 15 Crystal Palace 24 25/29 29 16 Leeds United 24 31/42 26 17 Nottingham 24 24/35 26 18 West Ham 24 29/48 20 19 Burnley 23 25/44 15 20 Wolves 24 15/45 8