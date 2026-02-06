Tháng Chạp tất bật ở làng nhang nổi tiếng ở TP.HCM

Bà Trần Thị Diệu Linh (62 tuổi, quê Cà Mau) gắn bó với nghề được 3 năm, nói nghề tuy vất vả nhưng phù hợp với người già như bà. "Tôi nghe người ta giới thiệu rồi tìm đến đây xin việc. Ngày thường thì rảnh hơn chút, dịp Tết thì làm từ sáng sớm đến đêm khuya", bà Linh cho hay.