Tháng Chạp tất bật ở làng nhang nổi tiếng ở TP.HCM

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News bước vào tháng Chạp năm Ất Tỵ, làng nhang Lê Minh Xuân (xã Bình Lợi, TP.HCM) đỏ rực từ lối vào, báo hiệu mùa làm ăn tất bật nhất năm đã chạm đỉnh. Làng nhang Lê Minh Xuân trải dài từ hướng chùa Thanh Tâm (chùa Phật Cô Đơn) đến Khu di tích Láng Le - Bàu Cò với hơn cả trăm hộ gia đình, cơ sở làm nhang.
Đây là làng nghề ở TP.HCM có tuổi đời lâu nhất và là một trong những cơ sở sản xuất nhang lớn nhất khu vực Nam Bộ. Năm 2012, làng làm nhang ở xã Lê Minh Xuân được công nhận là làng nghề truyền thống.
Trên đường, trong sân nhà, từng bó tăm nhang được bó chặt, dựng khắp, phủ một màu đỏ hồng đặc trưng của những ngày cận Tết.
Những bó nhang mới nhuộm được mang ra phơi nắng, xếp thành từng dãy thẳng tắp như những luống hoa lạ giữa sân nhà.
Trong sân, những người thợ tay thoăn thoắt se nhang, động tác lặp đi lặp lại hàng trăm lần để kịp đơn hàng Tết.
Bà Trần Thị Diệu Linh (62 tuổi, quê Cà Mau) gắn bó với nghề được 3 năm, nói nghề tuy vất vả nhưng phù hợp với người già như bà. "Tôi nghe người ta giới thiệu rồi tìm đến đây xin việc. Ngày thường thì rảnh hơn chút, dịp Tết thì làm từ sáng sớm đến đêm khuya", bà Linh cho hay.
Hiện nay, nhang Lê Minh Xuân hầu hết được làm từ máy móc, người dân chỉ làm thủ công ở một số công đoạn cuối như cho nhang vào khuôn, phơi và đóng gói.
Bên trong xưởng nhang lớn nhất làng Lê Minh Xuân, hơn 30 nhân công tất bật làm việc ngày đêm để kịp đơn hàng Tết.
Để kịp tiến độ đơn hàng, có thêm khoản thu nhập, Y Xíu (quê Đắk Lắk) địu đứa con 20 tháng tuổi làm việc, năng suất không thua gì những người thợ khác trong xưởng.
Em Trương Lê Công Hậu (11 tuổi) lớn lên từ làng nhang. Những ngày cận Tết, tranh thủ hôm được nghỉ học, em xin ba mẹ đến xưởng phụ thêm.
Cụ Trần Thị Nở (74 tuổi), có tuổi nghề hơn 35 năm. Nay lưng đã còng, cụ vẫn thoăn thoắt làm việc, gìn giữ nghề.
"Làm riết rồi quen, giờ nhắm mắt cũng làm được nữa. Tay vầy chứ về rửa bằng chanh, hoặc giặt đồ thì sẽ sạch hết", vừa nói, cụ vừa đưa hai bàn tay đỏ chót màu sơn lên khoe.
Nhang ở công đoạn bột thô, cho vào khuôn đóng thành hình.
Trước khi đem đi phơi, nhang được rải lên kệ, cho vào phòng quạt làm ráo nước.
Những bó nhang hoàn thiện thô, sẵn sàng giao đến khách sỉ. Với những khách sỉ, họ có thể tự do dán nhãn mác tuỳ thích.
Để tăng thu nhập, một số xưởng nhang kiêm luôn khâu đóng gói hoàn thiện.
Những bó nhang hoàn thiện đóng gói, sẵn sàng tới tay người tiêu dùng.
