Chứng khoán Việt liên tục lập đỉnh lịch sử, tài sản các tỷ phú USD ra sao?

(VTC News) -

Cuối phiên giao dịch 13/8, thị trường chứng khoán đảo chiều thành công, giúp chỉ số VN-Index tiếp tục lập kỷ lục mới 1.611,6 điểm. Theo cập nhật của Forbes, tài sản của các tỷ phú Việt cũng có sự thay đổi sau phiên này.

Cụ thể, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng hiện sở hữu khối tài sản ròng 12,1 tỷ USD, tăng 40 triệu USD so với hôm trước. Với khối tài sản này, ông Phạm Nhật Vượng xếp thứ 224 trong bảng xếp hạng người giàu thế giới của Forbes. Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng nhờ đà tăng của cổ phiếu VIC. Trong phiên 13/8, VIC tăng 0,43%, đóng cửa ở mức 116.000 đồng/cổ phiếu.

Tài sản các tỷ phú Việt theo ước tính của Forbes. (Ảnh: chụp màn hình)

Tài sản của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đạt 3,3 tỷ USD, tăng nhẹ 8 triệu USD. Trước đó, trong ngày 12/8, tài sản của bà Thảo cũng đã thêm 112 triệu USD nhờ đà tăng của cổ phiếu VJC và HDB. Bà Phương Thảo hiện xếp thứ 1.181 thế giới, theo danh sách của Forbes.

Xếp thứ 3 trong danh sách tỷ phú USD người Việt là ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hòa Phát. Tài sản của ông Long giảm nhẹ 41 triệu USD, còn 2,8 tỷ USD, xếp thứ 1.383 thế giới. Phiên 13/8, cổ phiếu HPG giảm 1,4%, xuống 28.100 đồng/cổ phiếu.

Tỷ phú Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank sở hữu khối tài sản 2,6 tỷ USD, tăng nhẹ 17 triệu USD so với phiên trước. Ông Hồ Hùng Anh hiện xếp thứ 1.514 thế giới.

Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan xếp thứ 2.724 thế giới với khối tài sản 1,2 tỷ USD.

Hiện tổng tài sản của 5 tỷ phú Việt đạt 22 tỷ USD, tăng 3,3 tỷ USD so với hồi đầu tháng 7.