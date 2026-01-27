Thảm hoa cánh bướm khoe sắc dưới chân cầu trăm tuổi ở Hà Nội

Thời gian gần đây, khu vực dưới chân cầu Long Biên thuộc phường Phúc Xá, Hà Nội trở thành điểm đến quen thuộc của người dân và du khách. Những thảm hoa cánh bướm nở rộ, xen kẽ với các luống cải vàng tạo nên không gian tươi sáng, góp phần làm thay đổi diện mạo khu vực ven sông Hồng.
Khu đất ven sông từng là bãi trống nay được người dân cải tạo, trồng hàng ngàn gốc hoa. Các luống hoa được sắp xếp thành từng dải kéo dài, phủ kín một vùng rộng lớn dưới chân cầu.
Hoa cánh bướm, còn gọi là hoa sao nhái, là loài cây thân thảo, mọc thành bụi, cao trung bình khoảng 70 đến 80 cm.
Cánh hoa mỏng, nhẹ, có khả năng nở quanh năm với nhiều màu sắc khác nhau. Tại khu vực này, hoa được trồng chủ yếu với gam hồng và vàng nhạt, phù hợp với điều kiện thời tiết và thổ nhưỡng.
Khi vào mùa nở rộ, sắc hoa lan tỏa khắp khu vực ven sông, tạo cảm giác thoáng đãng và dễ chịu.
Không gian xanh dưới chân cầu Long Biên dần trở thành nơi dừng chân, thư giãn của người dân. Nhiều người tranh thủ buổi sáng sớm hoặc chiều muộn đến dạo bộ, ngắm hoa, tận hưởng không khí trong lành.
Sự xuất hiện của thảm hoa cũng khiến nơi đây trở thành điểm chụp ảnh được giới trẻ và những người yêu nhiếp ảnh lựa chọn. Phông nền là những luống hoa rực rỡ, phía trên là cây cầu Long Biên mang dấu ấn thời gian, tạo nên khung hình vừa gần gũi, vừa đặc trưng của Hà Nội.
Anh Nguyễn Trọng Cung, một nhiếp ảnh gia tự do, cho biết khu vực vườn hoa dưới chân cầu rất thuận lợi để chụp ảnh. Theo anh Cung, thời điểm phù hợp nhất là từ khoảng 5h30 đến 6h30, khi ánh sáng dịu, mặt trời lên sau các nhịp cầu và đôi lúc xuất hiện lớp sương mỏng, giúp bức ảnh có chiều sâu hơn.
Bên cạnh hoa cánh bướm, các luống cải vàng cũng nở rộ theo mùa, góp phần làm khung cảnh thêm sinh động. Chị Nguyễn Thị Mai, người dân sống gần khu vực Phúc Xá, chia sẻ rằng từ khi có vườn hoa, khu vực ven sông trở nên sáng sủa, dễ chịu hơn. “Cuối tuần, gia đình tôi thường ra đây đi dạo vì không gian thoáng, có hoa nên không gian trở nên rực rỡ, nên thơ hơn”, chị Mai nói.
Khu đất ven sông Hồng dưới chân cầu Long Biên thuộc phường Phúc Xá trước đây chủ yếu là bãi đất trống, ít được sử dụng. Việc người dân cải tạo, trồng hoa đã góp phần tạo thêm không gian xanh, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, tham quan của du khách.
