Hà Nội rét 9°C, nông dân trùm áo mưa kín mít ra đồng chăm hoa Tết

Cách đó không xa, ông Nguyễn Văn Hùng (52 tuổi) đang kiểm tra từng luống hoa, soi kỹ các mầm non. Ông cho biết đây là lứa hoa phục vụ tiêu thụ cuối năm nên mọi khâu đều phải làm cẩn thận. “Đây là vụ quan trọng nhất trong năm. Từng nụ hoa phải được theo dõi thường xuyên, nếu phát hiện bất thường là xử lý ngay”, ông Hùng nói.