Hà Nội rét 9°C, nông dân trùm áo mưa kín mít ra đồng chăm hoa Tết

Sáng sớm 22/1, trong cái rét 9°C kèm mưa phùn, nhiều nông dân tại các vùng trồng hoa ở phường Tây Tựu, Phúc Lý (Hà Nội) vẫn ra đồng từ tinh mơ để chăm sóc hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ 6h cùng ngày, trên các cánh đồng, người dân đã tất bật làm việc.
Để chống chọi với thời tiết rét buốt, họ trùm khăn kín đầu, khoác áo mưa, đi ủng... chăm từng luống hoa trong trời mưa lạnh kéo dài.
Thời điểm này được xem là giai đoạn quyết định đối với nhiều loại hoa Tết. Chỉ cần một đợt rét sâu hoặc mưa kéo dài, hoa có thể chậm nở hoặc phát triển không đúng thời điểm, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người trồng.
Bà Trần Thị Mai, người trồng hoa lâu năm tại phường Tây Tựu, cho biết năm nay thời tiết bất lợi kéo dài khiến sản xuất gặp nhiều khó khăn. “Từ đầu năm đến giờ, mưa bão, thiên tai liên tục, gia đình tôi mất vài lứa hoa. Phải đến sát Tết này mới hy vọng gỡ gạc được phần nào, nên dù rét mấy cũng phải ra đồng chăm sóc”, bà Mai nói.
Theo bà Mai, những ngày rét đậm, người trồng hoa phải theo dõi sát sao sự sinh trưởng của cây, điều chỉnh lượng nước tưới và che phủ hợp lý để tránh hoa bị hỏng. “Hoa Tết là nguồn thu chính của cả năm, bỏ một ngày là không yên tâm”, bà chia sẻ thêm.
Cách đó không xa, ông Nguyễn Văn Hùng (52 tuổi) đang kiểm tra từng luống hoa, soi kỹ các mầm non. Ông cho biết đây là lứa hoa phục vụ tiêu thụ cuối năm nên mọi khâu đều phải làm cẩn thận. “Đây là vụ quan trọng nhất trong năm. Từng nụ hoa phải được theo dõi thường xuyên, nếu phát hiện bất thường là xử lý ngay”, ông Hùng nói.
Theo ông Hùng, thời tiết rét kèm mưa phùn khiến việc chăm sóc vất vả hơn nhiều so với ngày thường. Tuy nhiên, người trồng hoa vẫn phải bám ruộng để đảm bảo hoa nở đúng dịp. “Nếu hoa nở sớm hay muộn đều coi như thất bát”, ông nói.
Không chỉ các luống hoa phục vụ Tết Nguyên đán, những diện tích hoa dự kiến bán vào Rằm tháng Giêng cũng đang được người dân chăm sóc song song. Nhiều hộ cho biết họ phải chia thời gian, công sức để vừa giữ hoa Tết, vừa chuẩn bị nguồn hàng cho sau Tết nhằm đảm bảo thu nhập.
Theo dự báo, đợt rét đậm rét hại ở Hà Nội và khu vực miền Bắc có thể kéo dài đến 23/1. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 11-14°C, vùng núi 8-11°C, vùng núi cao có nơi dưới 5°C.
