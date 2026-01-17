Thủ phủ hoa lớn nhất miền Tây bừng sắc, du khách tranh thủ 'check -in'

Một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng ở làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp), không khí xuân đã hiện hữu. Khác với thời điểm cận Tết đông đúc, đầu mùa hoa của vụ Tết ở Sa Đéc mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng hơn.

Hoa chưa bung nở hết, nhưng sắc màu đã đủ làm bừng sáng một vùng. Trên cao, những chậu hoa đung đưa theo gió; phía dưới, mặt nước phản chiếu từng gam màu rực rỡ, tạo nên khung cảnh rất riêng của làng hoa miền sông nước.

Đầu vụ Tết cũng là lúc người trồng hoa bắt đầu “căng nhịp”. Không còn thong thả như những tháng trước, mỗi ngày ở vườn hoa đều gắn với lịch chăm sóc, bón phân, canh nước, phòng sâu bệnh để hoa nở đúng dịp.

Hình ảnh cờ đỏ sao vàng và trái tim được tạo từ những chậu hoa Sa Đéc - đặt ở trung tâm làng hoa.

Dù chưa phải cao điểm xuất bán, nhưng không khí mùa vụ đã hiện rõ trên từng gương mặt người nông dân. Người trồng hoa hiểu rằng, Tết của họ bắt đầu sớm hơn rất nhiều so với lịch trên tờ lịch treo tường.

Người nông dân Sa Đéc tất bật chăm sóc hoa, chuẩn bị cho vụ hoa Tết.

Dự kiến, sản lượng hoa cung ứng thị trường Tết 2026 ước khoảng 1,3 - 1,4 triệu giỏ hoa kiểng, chủ yếu hoa cúc các loại và cúc mâm xôi màu. Ngoài ra còn các giống hoa mới như hoa nghệ tây, cúc sakura, cúc mâm xôi nhiều màu...

Hiện làng hoa Sa Đéc có hơn 4.000 hộ sản xuất hoa, kiểng với diện tích gần 1.000 ha.

“Giờ là giai đoạn quan trọng nhất. Hoa phải lên dáng đẹp, nụ đều, màu chuẩn. Chỉ cần lệch vài ngày là coi như hỏng vụ Tết", một chủ vườn hoa chia sẻ trong lúc tỉ mẩn tỉa cành cho cây.

Không đợi đến giáp Tết, nhiều du khách đã chọn thời điểm đầu mùa để ghé thăm làng hoa Sa Đéc. So với cao điểm cuối năm, lượng khách lúc này vừa phải, đủ để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của làng hoa mà không quá đông đúc.

Các lối đi giữa những giàn hoa trở thành điểm check-in quen thuộc. Từng nhóm bạn trẻ, gia đình, du khách từ TP.HCM và các tỉnh lân cận thong thả dạo bước, chụp ảnh, tận hưởng không khí xuân đang dần lan tỏa.

“Đi thời điểm này dễ chụp hình hơn, hoa cũng rất đẹp mà không bị chen chúc”, Linh Hoa, du khách đến từ TP.HCM chia sẻ.

Nếu cận Tết là lúc làng hoa Sa Đéc rực rỡ và sôi động nhất, thì đầu vụ Tết lại mang một vẻ đẹp khác, nhẹ nhàng và giàu chất đời sống. Hoa đang lớn từng ngày, người trồng hoa vừa làm vừa quan sát, du khách đến với tâm thế thưởng lãm nhiều hơn là chạy theo không khí lễ hội.

Làng hoa Sa Đéc được hình thành cách đây khoảng 300 năm, nằm ven sông Tiền. Đây được coi là thủ phủ hoa lớn nhất miền Tây.

Ngày 26/12/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thuộc loại hình tri thức dân gian.