Hoa anh đào nở sớm, gọi xuân về vùng đất biên cương Điện Biên

Nằm giữa lòng hồ Pá Khoang, thuộc xã Mường Phăng, cách trung tâm hành chính tỉnh Điện Biên khoảng 20km, đảo hoa anh đào đang trở thành điểm nhấn đặc biệt mỗi khi Tết đến xuân về.
Những ngày tháng 1/2026, sắc hồng của hoa anh đào đã phủ kín không gian, mang đến cảm nhận rõ rệt về một mùa xuân đến sớm trên vùng đất biên cương.
Khu vực đảo hoa có diện tích hơn 7ha, hiện trồng khoảng 20 giống hoa khác nhau. Trong đó, chủ đạo là giống anh đào Nhật Bản Edohigan Zakura với số lượng ước khoảng 120.000 cây.
Qua nhiều năm chăm sóc, các cây anh đào sinh trưởng ổn định, thích nghi tốt với điều kiện khí hậu tại Điện Biên và đồng loạt bung nở vào thời điểm đầu năm.
Trong nắng sớm, những cánh hoa anh đào mỏng nhẹ, sắc hồng nhạt trải dài khắp đảo, phản chiếu xuống mặt hồ Pá Khoang phẳng lặng.
Từ xa nhìn lại, toàn bộ khu vực hiện lên như một bức tranh thủy mặc, tạo nên khung cảnh yên bình ở vùng núi cao biên giới.
Những ngày hoa nở rộ, đảo hoa trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều người yêu nhiếp ảnh.Theo ghi nhận, lượng người đến tham quan, chụp ảnh tăng rõ rệt vào thời điểm hoa nở rộ, nhất là vào buổi sáng sớm và chiều muộn.
Người dân địa phương cho biết, hoa anh đào tại hồ Pá Khoang thường nở sớm, báo hiệu mùa xuân đến trước so với nhiều khu vực khác trong tỉnh. “Nhìn hoa anh đào nở là biết Tết đã về rất gần. Những năm gần đây, cứ thấy hoa bung nở là người dân ai cũng cảm nhận rõ không khí xuân”, ông Lò Văn Khánh, người dân xã Mường Phăng, chia sẻ.
Không chỉ tạo cảnh quan mới, hoa anh đào còn góp phần thu hút du khách quốc tế đến với Điện Biên. Nhiều đoàn khách nước ngoài đã đến tham quan, tìm hiểu quá trình trồng, chăm sóc hoa, đồng thời trải nghiệm văn hóa, đời sống của đồng bào các dân tộc địa phương.
“Qua thời gian, hoa anh đào không chỉ là loài hoa để ngắm mà còn góp phần giới thiệu một Điện Biên hòa bình, cởi mở, sẵn sàng đón tiếp bạn bè trong và ngoài nước”, một người dân tại xã Mường Phăng nói.
Đảo hoa Pá Khoang được xem là nơi đầu tiên tại Việt Nam trồng thành công và phát triển bền vững giống anh đào Nhật Bản.
Nhiều năm qua, tỉnh Điện Biên đã tổ chức Lễ hội hoa anh đào gắn với các hoạt động văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Du khách đến tham quan không chỉ ngắm hoa mà còn được trải nghiệm ẩm thực địa phương, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật dân gian, cảm nhận nhịp sống chậm rãi, yên bình nơi miền biên viễn.
