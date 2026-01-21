Trang chủ
Ngắm ngôi nhà phủ kín hoa xác pháo 'nổi như cồn' ở Lâm Đồng.
Nằm cách trung tâm Bảo Lộc (Lâm Đồng) khoảng 15km, trên tuyến QL20 từ TP.HCM đi Đà Lạt rẽ vào khoảng 3km, những ngày qua, du khách đi ngang qua đây đều bị mê hoặc bởi hình ảnh thảm hoa xác pháo đỏ rực bao phủ toàn bộ ngôi nhà gỗ nhỏ bên đường.
Tọa lạc vùng ngoại ô thuộc thôn B'Đơr, xã Bảo Lâm 2 (tỉnh Lâm Đồng), khung cảnh ngôi nhà đỏ rực hoa xác pháo (hay còn gọi là hoa rạng đông, hoa chùm ớt) khiến ai đi qua cũng mê mẩn, phải dừng chân ngắm nhìn.
Từng chùm hoa hình ống, thon dài, mọc chen chúc nhau tạo thành những thảm hoa cam đỏ dày đặc chen lẫn thảm lá xanh, tràn đầy sức sống bao lấy toàn bộ ngôi nhà khoảng 150 m²
Hoa xác pháo vốn là loài cây leo, chúng mềm mại quấn quýt lấy hàng rào, mái nhà, leo lên những cột gỗ và phủ kín mái hiên, buông lơi như những chiếc rèm cửa, ở bất kỳ góc nào thì ngôi nhà cũng đẹp đến nao lòng.
Những ngày qua, hàng trăm du khách đi ngang qua ngôi nhà đều không thể cưỡng, phải dừng chân ghé lại để được check-in miễn phí thảm hoa xác pháo đang vào mùa nở rộ.
Chỉ cần đứng bên hiên nhà, trước cửa chính hay đơn giản là tựa lưng vào bờ tường đầy hoa cũng sẽ có được những bức hình ưng ý.
Chị Ngọc Dung, một du khách đến từ trung tâm Bảo Lộc chia sẻ, đây là lần đầu tiên chị biết đến và được check-in tại ngôi nhà được bao phủ loại hoa xác pháo này. Đây có lẽ là một điểm nhấn mới, thu hút khách du lịch đến với Lâm Đồng.
Một nữ du khách khác ghé đến ngôi nhà từ TP.HCM cho biết, chắc chắn chủ nhân ngôi nhà hoa xác pháo này là người yêu thiên nhiên. Họ trồng hoa không phải để kinh doanh, mà để làm đẹp cho tổ ấm, khiến nơi đây giàu sức sống hơn bao giờ hết.
Được biết, ngôi nhà có thảm hoa xác pháo gần 10 năm tuổi, đẹp mê mẩn nói trên là của gia đình ông K’Tip (60 tuổi) thân thiện và dễ mến, thuộc cộng đồng người K'Ho đang sinh sống và làm việc ở vùng cao nguyên Lâm Đồng.
"Để được thảm hoa rạng rỡ như này mình phải chăm sóc tỉ mẩn và thường xuyên gần 10 năm qua. Chăm hoa vì thích, để đẹp nhà chứ mình không kinh doanh", ông K’Tip với nụ cười thân thiện chia sẻ.
Thời điểm này, ngôi nhà rực đỏ hoa xác pháo của ông K’Tip nhận được sự quan tâm đông đảo của du khách. Đây không chỉ là một địa điểm check-in, mà là tọa độ của sự bình yên, dịu dàng để du khách dừng chân, ngắm nhìn, khám phá và yêu đời hơn.
Bài sử dụng nguồn ảnh của Nhiếp ảnh gia: Hoàng Dưỡng
