Thái Nguyên đổi mới tuyên truyền, xây dựng thế trận phòng, chống ma túy từ cơ sở

(VTC News) -

Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, công tác tuyên truyền, giáo dục được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Không chỉ phổ biến quy định pháp luật, hoạt động tuyên truyền còn hướng đến trang bị cho người dân kiến thức nhận diện các loại ma túy, dấu hiệu liên quan đến hành vi sử dụng, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và những thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ của các đối tượng phạm tội.

Công an xã Yên Bình tuyên truyền phòng chống ma túy tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Yên Cư.

Thời gian qua, Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo lực lượng Công an các xã, phường phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền với hình thức linh hoạt, phù hợp từng địa bàn và nhóm đối tượng. Trong đó, học sinh, sinh viên, công nhân và người lao động được chú trọng bởi đây là những nhóm có môi trường học tập, sinh hoạt, làm việc khác nhau và tiềm ẩn những nguy cơ tiếp cận ma túy.

Điểm đáng chú ý là phương pháp tuyên truyền từng bước chuyển từ truyền đạt một chiều sang tăng cường tương tác, trao đổi trực tiếp. Những câu chuyện thực tế, tình huống thường gặp trong đời sống được đưa vào các buổi tuyên truyền thông qua hình thức hỏi đáp, thảo luận, tiểu phẩm sân khấu hóa. Qua đó, người tham gia có thể nhận diện nguy cơ, chủ động tìm cách ứng xử khi gặp những hành vi có dấu hiệu liên quan đến ma túy.

Thông qua những cách làm này, kiến thức pháp luật được truyền tải sinh động, dễ tiếp thu và có tính ứng dụng thực tế. Đối với học sinh, sinh viên, việc nhận diện nguy cơ từ sớm còn góp phần hình thành kỹ năng tự bảo vệ, biết cách từ chối trước những cám dỗ và tác động tiêu cực từ bên ngoài.

Tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức tuyên truyền phòng chống ma tuý trong Đoàn viên, thanh niên, sinh viên Thái Nguyên.

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, việc ứng dụng nền tảng số đang mở thêm kênh tiếp cận thông tin hiệu quả, nhất là đối với giới trẻ. Trên Fanpage “Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Thái Nguyên”, nhiều tin, bài, hình ảnh, infographic về phòng, chống ma túy được đăng tải thường xuyên. Nội dung tập trung cảnh báo các loại ma túy mới, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm; phổ biến quy định pháp luật, hậu quả của việc sử dụng trái phép chất ma túy và hướng dẫn kỹ năng nhận diện, phòng tránh.

Thượng tá Lâm Quang Tứ, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thái Nguyên, cho biết: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng và đặc điểm địa bàn; tăng cường xây dựng video tình huống, infographic và các sản phẩm truyền thông ngắn gọn, dễ nhớ, dễ chia sẻ trên mạng xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp với nhà trường, cơ quan, doanh nghiệp và chính quyền cơ sở để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, đặc biệt chú trọng trang bị kỹ năng phòng ngừa cho thế hệ trẻ.

Việc đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền chính là giải pháp quan trọng góp phần xây dựng thế trận phòng, chống ma túy ngay từ cơ sở. Khi mỗi người dân nâng cao ý thức cảnh giác, mỗi gia đình chủ động phòng ngừa và cộng đồng cùng chung tay hành động, nguy cơ ma túy xâm nhập sẽ từng bước được kiểm soát, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và giữ gìn bình yên xã hội.