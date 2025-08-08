Tây Ninh sau hợp nhất: Kỳ vọng dẫn dắt dòng chảy kinh tế Đông Nam Bộ tới ĐBSCL

(VTC News) -

Tây Ninh và Long An hợp nhất, tạo thành một đơn vị hành chính mới với tiềm lực kinh tế vượt trội. Hai mảnh ghép giàu tiềm năng nay hòa làm một, mở ra bức tranh mới về một vùng kinh tế liên hoàn, nơi những con số tăng trưởng kỷ lục, những khu công nghiệp sầm uất, những cánh đồng lúa và vườn cây trĩu quả hòa quyện cùng tuyến logistics hiện đại.

Không chỉ là câu chuyện cộng gộp diện tích hay dân số, đây là sự kết hợp chiến lược, được kỳ vọng tạo nên “cực tăng trưởng” mới ở phía Nam, dẫn dắt dòng chảy kinh tế từ Đông Nam Bộ đến Đồng bằng sông Cửu Long.

Tốc độ tăng trưởng ấn tượng - nền tảng cho bước nhảy vọt

6 tháng đầu năm 2025, cả Tây Ninh và Long An đều ghi nhận những con số tăng trưởng GRDP ấn tượng. Tây Ninh đạt 9,63% - đứng đầu khu vực phía Nam và xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố cả nước. Long An đạt 9,49% - mức cao nhất từ năm 2021 đến nay. Những con số này không chỉ phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ sau dịch COVID-19, mà còn cho thấy khả năng thích ứng nhanh của hai địa phương trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động.

Cảng Quốc tế Long An. (Ảnh: Thanh Nga)

Cơ cấu tăng trưởng cũng cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt theo hướng công nghiệp hóa. Công nghiệp - xây dựng của Tây Ninh tăng 12,67%, Long An tăng 12,58%, tiếp đến là dịch vụ và nông nghiệp.

Khi hợp nhất, hai tỉnh có thể khai thác thế mạnh hạ tầng công nghiệp liên vùng, tạo chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất đến tiêu dùng, đồng thời tận dụng lợi thế địa kinh tế để thu hút đầu tư quy mô lớn.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của cả hai địa phương đều tăng hơn 15%. Tây Ninh tập trung phát triển chế biến - chế tạo, mở mới các cụm công nghiệp như Tân Hội 2, Tân Phú. Long An có tới 47/80 nhóm sản phẩm công nghiệp tăng trưởng, trong đó phân bón, quần áo, bê tông tươi tăng trên 30%.

Sự bổ sung cho nhau giữa nền tảng hạ tầng của Tây Ninh và kinh nghiệm thu hút, hỗ trợ doanh nghiệp của Long An là yếu tố then chốt để hình thành hệ sinh thái công nghiệp bền vững.

Trong nửa đầu năm 2025, Long An thành lập mới 1.467 doanh nghiệp, tăng 41% so cùng kỳ; vốn đăng ký hơn 14.000 tỷ đồng. FDI cấp mới 76 dự án với tổng vốn hơn 251 triệu USD. Thu ngân sách đạt trên 20.600 tỷ đồng, vượt 85% dự toán.

Trong khi đó, Tây Ninh thu hút hơn 6.337 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và gần 416 triệu USD FDI. Đặc biệt, có doanh nghiệp đăng ký mới với vốn 75.000 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt 7.374 tỷ đồng, tăng 15,6% so cùng kỳ.

Khi hợp nhất, cơ chế tài chính linh hoạt hơn sẽ giúp tỉnh mới phân bổ vốn đầu tư công hợp lý, tận dụng tốt hạ tầng vùng, tạo cú hích cho các ngành mũi nhọn và đảm bảo cân đối thu chi ở quy mô lớn.

Long An (cũ) tiếp tục dẫn đầu sản lượng lúa với hơn 2,09 triệu tấn, đạt 71% kế hoạch năm, tăng 14,3% so cùng kỳ. Sản lượng thủy sản đạt hơn 82.000 tấn. Tây Ninh (cũ) phát triển mạnh chăn nuôi và cây trồng ngắn ngày. Cả hai tỉnh đều có tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới cao (Long An: 142/160 xã; Tây Ninh: 68/71 xã).

Núi Bà Đen, Tây Ninh.

Dịch vụ - thương mại cũng tăng trưởng mạnh. Tây Ninh đạt tổng doanh thu hơn 66.000 tỷ đồng, Long An đạt hơn 55.000 tỷ đồng. Xuất khẩu của Tây Ninh ước đạt 3,39 tỷ USD; Long An đạt 4,21 tỷ USD. Du lịch Tây Ninh đón hơn 4 triệu lượt khách, thu 2.704 tỷ đồng; Long An đạt hơn 1 triệu lượt khách, tăng 36%.

Sự kết hợp nguồn lực này sẽ giúp tỉnh mới không chỉ mạnh về công - nông nghiệp, mà còn có tiềm lực du lịch phong phú: từ núi Bà Đen, Tòa thánh Cao Đài đến các tuyến du lịch sinh thái ven sông Vàm Cỏ. Nếu xây dựng được chuỗi sản phẩm liên kết giữa du lịch - đặc sản - dịch vụ, đây sẽ là lợi thế cạnh tranh độc đáo.

Kỳ vọng một vùng kinh tế liên hoàn - dẫn dắt phía Nam

Trên nền tảng kết quả 6 tháng đầu năm, tỉnh mới đặt mục tiêu GRDP năm 2025 tăng 9% - 9,5%, phấn đấu đạt trên 10%; GRDP bình quân đầu người 115 - 120 triệu đồng; vốn đầu tư thực hiện trên tổng GRDP đạt 34% - 35%. Chỉ tiêu xã hội: bảo hiểm y tế đạt 95%, lao động qua đào tạo 76%, giảm tối thiểu 13,5% hộ nghèo có khả năng lao động.

Để đạt mục tiêu, tỉnh tập trung 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Vận hành trơn tru mô hình chính quyền mới - hoàn tất sắp xếp bộ máy, sử dụng hiệu quả hạ tầng trụ sở; Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công - phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch 2025, tạo lực đẩy cho tăng trưởng; Tăng cường quản lý thu - chi ngân sách - chống thất thu, kiểm tra chuyển giá, tiết kiệm chi thường xuyên;

Phát triển động lực tăng trưởng mới - công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, kinh tế tư nhân theo Nghị quyết 57-NQ/TW và 198/2025/QH15; Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh 2021-2030 - tích hợp lợi thế vùng Đồng Tháp Mười và trung du - biên giới, hình thành vành đai logistics, khu công nghiệp công nghệ cao, vùng nông nghiệp sạch; Chú trọng an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh - giữ ổn định để phát triển bền vững.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng. (Ảnh: Đại Dương)

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: "Sau hơn một tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hoạt động điều hành cơ bản thông suốt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,63%, đứng đầu khu vực phía Nam. Thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 31.000 tỷ đồng, bằng khoảng 85% dự toán cả năm. Đời sống nhân dân được nâng lên, an sinh xã hội được bảo đảm.”

Ông cũng nhìn nhận khối lượng công việc còn lại trong năm là rất lớn, đòi hỏi quyết tâm cao và giải pháp điều hành quyết liệt. Sự hợp nhất giữa Tây Ninh và Long An không chỉ đơn thuần là cộng gộp diện tích hay dân số, mà là sự kết hợp chiến lược giữa hai nền kinh tế bổ trợ lẫn nhau.

Tây Ninh có lợi thế cửa ngõ giao thương với Campuchia, quỹ đất công nghiệp lớn; Long An sở hữu vị trí “cửa ngõ” vào TP.HCM và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, kinh nghiệm thu hút đầu tư.

Khi liên kết, tỉnh mới sẽ có vùng công nghiệp liên hoàn, hành lang kinh tế - logistics khép kín, thị trường nội địa rộng lớn, và khả năng kết nối xuất khẩu thuận lợi qua cảng biển, cửa khẩu và sân bay. Cùng với tiềm năng du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ, đây là nền tảng để hình thành một cực tăng trưởng mới, đóng vai trò đầu tàu khu vực.