Tây Ninh phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững từ mô hình hợp tác xã kiểu mới

Hợp tác để cùng vươn lên

“Không bao giờ nghĩ mình có thể kiếm được hàng tỷ đồng từ nông nghiệp”, ông Trần Văn Chon, ngụ ấp 7, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu (cũ), tỉnh Tây Ninh chia sẻ khi nói về 2 ha vườn sầu riêng của gia đình.

Với sản lượng trung bình đạt trên 54 tấn mỗi năm, giá bán dao động từ 50.000 - 65.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, ông thu về khoảng 1,5 tỷ đồng/ha - một con số không nhỏ đối với người nông dân.

Tuy nhiên, điều đáng nói không chỉ là khoản lợi nhuận ấy, mà là hành trình thay đổi tư duy sản xuất, chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết hợp tác, ứng dụng khoa học kỹ thuật - một câu chuyện đầy cảm hứng về hiệu quả của kinh tế tập thể trong nông nghiệp hiện đại.

Sầu riêng Bàu Đồn được chứng nhận OCOP 4 sao. (Ảnh: Minh Dương)

Ông Chon kể, từ khi gia nhập Hợp tác xã (HTX) cây ăn trái Bàu Đồn, vườn sầu riêng của gia đình ông bước sang một trang mới.

“Được hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ phân bón, tư vấn quy trình chăm sóc khoa học, tôi biết cách xử lý để sầu riêng ra hoa sớm, hạn chế thuốc hóa học, tăng năng suất và đặc biệt là được bao tiêu với giá cao. Cái lợi lớn nhất là mình không còn đơn độc”, ông Chon chia sẻ.

Không riêng gì ông Chon, hàng trăm nông dân Bàu Đồn cũng đang từng bước đổi đời nhờ mô hình kinh tế hợp tác. Xã Bàu Đồn được xem là “thủ phủ” trồng sầu riêng của tỉnh Tây Ninh, với diện tích lên đến 1.500 ha. Trong đó, hơn 800 ha đang cho thu hoạch, mang lại doanh thu hơn 640 tỷ đồng mỗi năm.

Sự thay đổi không đến từ may mắn mà bắt nguồn từ tầm nhìn chiến lược: chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng giá trị cao, áp dụng tiêu chuẩn VietGAP, xây dựng vùng nguyên liệu, mã số vùng trồng, mã QR truy xuất nguồn gốc... tất cả bắt đầu từ HTX cây ăn trái Bàu Đồn.

Được thành lập từ năm 2021, HTX cây ăn trái Bàu Đồn là nơi tập hợp những hộ dân trước đây vốn sản xuất nhỏ lẻ, manh mún. Dưới sự dẫn dắt của ông Phan Hoài Thịnh, Giám đốc HTX - mô hình hoạt động của HTX nhanh chóng được định hình theo hướng chuyên nghiệp và bài bản. Các thành viên HTX hiện sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, đăng ký vùng trồng, được cấp mã số xuất khẩu và xây dựng nhãn hiệu sản phẩm.

Đến nay, HTX đã được cấp 3 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và đang hướng đến thị trường châu Âu. Đặc biệt, sản phẩm sầu riêng Ri6 của HTX đạt chuẩn OCOP 4 sao năm 2023 - một dấu mốc quan trọng giúp nâng tầm thương hiệu “Sầu riêng Bàu Đồn”.

HTX hiện có 62 thành viên với tổng diện tích 115 ha sầu riêng. Mỗi ha đầu tư khoảng 200 triệu đồng/năm, sản lượng từ 25 - 27 tấn/ha. Năm 2024, doanh thu ước đạt 132,5 tỷ đồng. Sản phẩm của HTX đã có mặt trong hệ thống siêu thị tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế và nhiều tỉnh thành khác.

“Trái ngọt” từ định hướng đúng

“Không chỉ ngon và sạch, sầu riêng Bàu Đồn còn có thể truy xuất nguồn gốc, đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu, nên được thị trường đón nhận”, bà Phạm Thị Nga, một thành viên HTX nói. Bà cũng như nhiều hộ dân khác từng không nghĩ cây sầu riêng có thể đưa gia đình ra khỏi cảnh khó khăn và còn vươn tới thị trường quốc tế.

Ông Phan Hoài Thịnh - Giám đốc HTX cây ăn trái Bàu Đồn được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam biểu dương, tặng bằng khen tại chương trình “Tự hào nông dân Việt Nam 2024”.

Theo ông Phan Hoài Thịnh, HTX không chỉ là nơi hỗ trợ kỹ thuật mà còn là cầu nối giữa người nông dân và thị trường tiêu thụ. Nhờ các hợp đồng ký kết với doanh nghiệp lớn, HTX đảm bảo đầu ra ổn định, tránh tình trạng “được mùa mất giá” vốn dai dẳng bấy lâu nay.

Ngoài ra, HTX còn tích cực tham gia các hội chợ, chương trình xúc tiến thương mại để đưa sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng cả nước. Điều đó giúp khẳng định uy tín của sản phẩm sầu riêng Bàu Đồn, tạo niềm tin bền vững nơi khách hàng.

Có được thành quả hôm nay, không thể không nhắc đến sự vào cuộc quyết liệt và đồng hành của chính quyền địa phương. Xã Bàu Đồn nằm trong vùng tưới chính của hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa, có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nông nghiệp, đặc biệt là cây ăn trái.

Ông Nguyễn Công Danh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bàu Đồn cho biết, xã đã định hướng người dân chuyển đổi từ cây trồng kém hiệu quả sang cây có giá trị cao như sầu riêng, bưởi da xanh, mít Thái, măng cụt… Đồng thời, khi các tổ hợp tác ổn định, xã tiến tới sáp nhập để hình thành HTX, nhằm tăng khả năng liên kết và xây dựng thương hiệu vùng nguyên liệu.

“Chúng tôi xác định kinh tế tập thể là nền tảng quan trọng để phát triển nông nghiệp bền vững. Việc có HTX sẽ giúp nông dân không còn lo đầu ra, được hỗ trợ kỹ thuật, vốn, và quan trọng nhất là tạo được chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ”, ông Danh nhấn mạnh.

HTX cây ăn trái Bàu Đồn đang từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị nông sản, từ sản xuất đến chế biến và phân phối. Với nền tảng sẵn có, HTX đang mở rộng vùng nguyên liệu, tăng cường ký kết hợp đồng bao tiêu với các đối tác lớn trong và ngoài nước, đồng thời đẩy mạnh áp dụng chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc bằng công nghệ QR code, tiến tới xuất khẩu sang các thị trường khó tính như EU, Nhật Bản…

Du khách tìm đến nhà vườn ở Tây Ninh để vừa trải nghiệm, vừa thưởng thức trái cây tại vườn, trong đó có sầu riêng chín cây. (Ảnh: Tâm Giang)

Trong tương lai, HTX cũng dự kiến đầu tư vào chế biến sâu, như sầu riêng đông lạnh, sầu riêng múi cấp đông, sản phẩm đóng hộp… để tăng giá trị gia tăng và kéo dài thời gian tiêu thụ sản phẩm. Đây là bước đi chiến lược nhằm ứng phó với biến động của thị trường nông sản và tăng sức cạnh tranh.

Song song đó, HTX tiếp tục nâng cao năng lực cho thành viên thông qua các lớp tập huấn kỹ thuật, quản lý sản xuất, vận hành HTX hiện đại, mở rộng đối tượng tham gia là các hộ dân trẻ tuổi, có tri thức, đam mê làm nông nghiệp sạch.

Không chỉ là điểm sáng của tỉnh Tây Ninh, HTX cây ăn trái Bàu Đồn còn là mô hình mẫu trong phát triển kinh tế tập thể. Từ hiệu quả rõ rệt về mặt kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022, đến việc khẳng định thương hiệu nông sản Tây Ninh trên bản đồ xuất khẩu - tất cả là minh chứng cho một hướng đi đúng, phù hợp với xu thế phát triển nông nghiệp hiện đại.

Sự thành công của HTX cũng truyền cảm hứng cho nhiều địa phương khác học hỏi, nhân rộng mô hình, tạo ra những vùng chuyên canh chất lượng cao, nâng tầm vị thế nông sản Việt.

Với sự hỗ trợ từ chính quyền, tinh thần đoàn kết của người dân và định hướng đúng đắn trong phát triển kinh tế tập thể, sầu riêng Bàu Đồn không chỉ là “trái ngọt” của mảnh đất Gò Dầu mà còn là biểu tượng của sự chuyển mình mạnh mẽ trong nông nghiệp Tây Ninh - nơi khát vọng vươn xa không chỉ là giấc mơ, mà đã thành hiện thực.