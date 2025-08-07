Tây Ninh từ biểu tượng sông Vàm Cỏ đến khát vọng phát triển hiện đại, bền vững

(VTC News) -

Cuộc hợp nhất hành chính giữa hai tỉnh Long An và Tây Ninh cũ - đánh dấu bằng sự ra đời của tỉnh Tây Ninh mới đã mở ra một chương mới đầy kỳ vọng trên bản đồ phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Với tầm nhìn chiến lược, sự thống nhất về tổ chức, bộ máy và nguồn lực, Tây Ninh đang từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành một cực tăng trưởng toàn diện, là trung tâm công nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại - dịch vụ - du lịch, đồng thời giữ vai trò là cửa ngõ thương mại quốc tế của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Vị thế mới, tầm nhìn mới

Nằm trên dải đất phía Nam, nơi hai dòng sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây hòa quyện, Tây Ninh mới không chỉ có điều kiện tự nhiên ưu đãi mà còn sở hữu vị trí địa lý chiến lược, tiếp giáp TP.HCM, thuộc cả vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, có đường biên giới hơn 370km với Campuchia, có cửa sông ra biển - tất cả tạo nên một trung tâm kết nối liên vùng, liên quốc gia có một không hai.

Sông Vàm Cỏ Đông.

Sau hợp nhất, Tây Ninh sở hữu bộ mặt hành chính, tổ chức và cơ cấu mới, hội tụ đầy đủ yếu tố thiên thời - địa lợi - nhân hòa. Đây chính là điều kiện để địa phương này bứt phá, thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước, tạo động lực phát triển đồng đều giữa các vùng đô thị, công nghiệp phía Nam và vùng nông nghiệp, kinh tế cửa khẩu, du lịch phía Bắc.

Theo báo cáo của Cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2025, Tây Ninh mới ghi nhận tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ấn tượng, đạt 9,63% - cao nhất khu vực phía Nam và đứng thứ 7 cả nước. Trong đó, nông - lâm - thủy sản tăng 4,55%, công nghiệp - xây dựng tăng mạnh 12,67%, thương mại - dịch vụ tăng 8,25%.

Thành quả này là sự kế thừa vững chắc từ hai địa phương tiền thân: Long An có tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,49%, nổi bật với thu ngân sách hơn 20.633 tỷ đồng (tăng 42,57% so với cùng kỳ); Tây Ninh cũ đạt GRDP 9,84%, với cửa khẩu quốc tế Mộc Bài giữ vai trò then chốt trong thúc đẩy xuất nhập khẩu - kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đạt 3,39 tỷ USD (tăng 5,3%), nhập khẩu đạt 3,47 tỷ USD (tăng 16,9%).

Đặc biệt, Tây Ninh cũ còn là điểm sáng về du lịch. Trong 6 tháng đầu năm 2025, địa phương đã đón khoảng 3,5 triệu lượt khách, doanh thu đạt 2.704 tỷ đồng - tăng gần 30% so với cùng kỳ.

Núi Bà Đen - nóc nhà Nam Bộ, Tòa thánh Cao Đài, cùng nhiều điểm du lịch sinh thái, tâm linh, văn hóa đặc sắc đang trở thành thương hiệu hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.

Ngay sau hợp nhất, Tây Ninh đã triển khai đồng bộ mô hình chính quyền hai cấp, vận hành thông suốt từ tỉnh đến cơ sở. Việc sắp xếp, tổ chức bộ máy được thực hiện quyết liệt nhưng đầy nhân văn.

Đảng bộ tỉnh mới thành lập với Ban Chấp hành gồm 68 ủy viên, Ban Thường vụ 20 ủy viên, phản ánh sự cân đối giữa hai địa phương cũ. Hệ thống chính quyền, đoàn thể ở các xã, phường mới cũng nhanh chóng ổn định, bảo đảm mọi hoạt động hành chính diễn ra liền mạch, hiệu quả.

Việc xóa 24 đơn vị hành chính cấp huyện là bước đi táo bạo, chưa từng có tiền lệ. Tuy nhiên, với cách làm bài bản, Tây Ninh đã bố trí hợp lý nơi làm việc, nơi ở cho 254 cán bộ chuyển đến trung tâm hành chính mới tại phường Long An. Bài toán nhân sự dư thừa được xử lý hài hòa, không để ai bị bỏ lại phía sau - thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và quyết tâm đổi mới vì sự phát triển chung.

Định hướng phát triển: Đồng bộ, bền vững, bao trùm

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm 2025, tỉnh định hướng trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực then chốt.

Tây Ninh sẽ hoàn thiện thể chế, khai thông các điểm nghẽn, huy động tối đa nguồn lực xã hội để đầu tư hạ tầng, phát triển nhân lực chất lượng cao, nâng cao đời sống người dân.

Phát triển kinh tế phải đi đôi với gìn giữ bản sắc văn hóa, đảm bảo công bằng xã hội, an sinh cho người yếu thế, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Tây Ninh đặt mục tiêu phát triển hài hòa giữa các vùng, không để khu vực nào bị tụt lại phía sau.

Đoàn công tác của UBND tỉnh Tây Ninh khảo sát hướng tuyến và các điểm dự kiến bố trí tái định cư dự án đường Vành đai 4 TP.HCM. (Ảnh: Hùng Anh)

Hơn một tháng sau hợp nhất, người dân toàn tỉnh chứng kiến một Tây Ninh đang chuyển mình mạnh mẽ. Bên cạnh niềm tin và tự hào, người dân kỳ vọng vào những thay đổi cụ thể: đường sá thông thoáng, thủ tục hành chính nhanh gọn, chính quyền gần dân hơn, công khai - minh bạch - không tham nhũng.

Đặc biệt, họ mong muốn các dự án thu hút đầu tư không chỉ tạo việc làm mà còn mang công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường.

Một trong những nguyện vọng hàng đầu là đầu tư cho thế hệ trẻ: trường lớp đạt chuẩn, chất lượng giáo dục nâng cao, đào tạo nghề bài bản, tạo nguồn nhân lực vững mạnh cho tương lai.

Người dân cũng mong muốn bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa độc đáo của vùng đất Tây Ninh - từ tín ngưỡng đạo Cao Đài, bản sắc đồng bào dân tộc thiểu số đến di sản sông nước Vàm Cỏ, hồn cốt Đồng Tháp Mười.

Tăng tốc hạ tầng - mở rộng không gian phát triển

Tỉnh Tây Ninh xác định ba chương trình đột phá: phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; đầu tư hạ tầng giao thông hiện đại; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Trên bản đồ giao thông, hàng loạt dự án trọng điểm như cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, trục 827E, tuyến Tân An - Bình Hiệp, đường liên kết vùng… đang được đẩy nhanh tiến độ, mở ra không gian phát triển mới.

Quy hoạch tỉnh giai đoạn tới được định hình rõ ràng: phía Nam tập trung phát triển công nghiệp, đô thị vệ tinh, logistics; phía Bắc phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế cửa khẩu, du lịch sinh thái và tâm linh. Mục tiêu GRDP giai đoạn 2026 - 2030 đạt 10 - 10,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 200 - 210 triệu đồng/năm vào 2030.

Núi Bà Đen, Tây Ninh.

Cuộc hợp nhất không chỉ thay đổi địa giới hành chính, mà đang làm hồi sinh và gắn kết sức mạnh hai vùng đất Long An - Tây Ninh. Tây Ninh mới là sự giao thoa giữa bản lĩnh tiên phong, năng động của miền Đông Nam Bộ và chiều sâu văn hóa, nông nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long.

Từ biểu tượng lịch sử sông Vàm Cỏ đến khát vọng hiện đại hóa, Tây Ninh đang từng bước khẳng định vị thế mới: là địa phương dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng, là điểm đến an toàn, thân thiện của nhà đầu tư, là vùng đất gìn giữ bản sắc trong dòng chảy phát triển bền vững.