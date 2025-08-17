Bộ đội sát cánh, dân vùng biên Tây Ninh yên tâm bám đất, dựng xây cuộc sống mới

(VTC News) -

Những ngày giữa tháng 8, nắng vàng trải dài khắp những cánh đồng biên giới Tây Ninh. Từ trên cao nhìn xuống, những cụm dân cư mới mọc lên san sát, nổi bật là cột cờ đỏ sao vàng tung bay giữa nền trời xanh biếc.

Nơi đây, không chỉ có những đường biên thẳng tắp với mốc chủ quyền kiêu hãnh, mà còn có tiếng cười rộn rã của trẻ thơ, tiếng máy cày xen lẫn nhịp sống hối hả.

Vùng đất vốn hoang vu, thưa thớt người giờ trở thành những “điểm sáng” về an ninh - quốc phòng, là động lực phát triển kinh tế - xã hội, và trên hết là minh chứng sống động cho tình quân - dân gắn bó nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Bộ đội - điểm tựa vững vàng của dân vùng biên

Nếu như trước kia, những con đường dẫn về xã Đông Thành hay Bình Thành còn hoang sơ, bụi đỏ bay mù, thì nay, chúng đã khoác lên mình “tấm áo mới” với hàng quán nhộn nhịp, nhà cửa khang trang, người dân qua lại tấp nập.

Từ khi có nhà mới, nhiều hộ dân không còn lo chỗ trú mua trú nắng, nên mạnh dạn nuôi trồng, tăng gia sản xuất.

Trong quán nước nhỏ ở ấp Dầu Lứt (xã Đông Thành), chị Trần Thị Tín rót vội ly nước mát, nở nụ cười: “Ở đây gần bộ đội nên yên tâm lắm. Các anh quen mặt hết rồi, mất điện hay có việc gì cần, gọi là bộ đội tới liền".

Chị Tín từng sống ở xã Mỹ Bình (Long An cũ) nhưng từ năm 2022, gia đình chị chuyển về điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới xã Đông Thành. Chồng chị đi làm thuê, chị mở quán nước nhỏ.

“Khu này giờ đông đúc, chợ gần, trường gần, đường sá thuận tiện. Quan trọng nhất là ở gần bộ đội, lòng mình thấy an toàn”, chị nói, đôi mắt ánh lên niềm tin.

Bà Nguyễn Thị Nhanh, ấp Dầu Lứt, đồng cảm: “Tôi ở đây với cháu ngoại, con gái đi làm xa. Cuộc sống ở vùng biên không thiếu thốn như trước nữa. Bộ đội lo từ điện, đường cho tới việc học hành của cháu. Ở vùng biên nhưng yên tâm lắm".

Chị Trần Thị Tín mở quán nước nhỏ trước nhà.

Không chỉ an cư, nhiều hộ dân vùng biên còn mạnh dạn phát triển kinh tế nhờ chính sách hỗ trợ và sự đồng hành của lực lượng quân sự địa phương. Ở xã Đông Thành và Bình Thành, nhiều hộ đã nuôi đà điểu, trồng chanh, rau má, hay nuôi yến, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Sự thay đổi này không chỉ đến từ cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ mà còn bởi một “lực lượng đặc biệt” - những chiến sĩ dân quân thường trực ở các chốt biên giới.

Anh Nguyễn Văn Sớm, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Thành cho biết, xã có 18 ấp, trong đó 3 ấp giáp biên giới, dài hơn 8km, gắn với các cột mốc 190, 191, 192 và 6 mốc phụ.

“Bộ đội và dân quân ở đây vừa giữ an ninh, vừa giúp dân làm nhà, trồng cây, dựng cột cờ… để bà con yên tâm bám đất, giữ làng", anh Sớm nói.

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Bến Lức và Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Thành ghé thăm gia đình chị Trần Thị Tín.

Ở vùng biên, mối quan hệ quân - dân không chỉ dừng lại ở hai chữ “gắn bó” mà đã trở thành “máu thịt”. Anh Nguyễn Duy Khánh, cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Thành kể: “Có việc gì, bà con gọi là anh em tới liền, không quản ngày đêm. Lúc thì phát cỏ, lúc dựng cột cờ, có khi còn đắp đê chống lũ".

Tại xã Bình Thành, tình cảm ấy càng rõ hơn. Anh Võ Thành Triệu, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã cho biết, hiện xã có 77 căn nhà trên điểm dân cư liền kề biên giới, mỗi căn được Quân khu 7 hỗ trợ 100 triệu đồng.

“Mỗi căn nhà ở vùng biên không chỉ là chỗ ở, mà là ‘pháo đài’ giữ đất, giữ làng", anh Triệu nói.

Ấp Giồng Nổi của xã này hiện còn đang xây 4 căn nhà mới. Những mái nhà kiên cố mọc lên, nối liền với đường tuần tra biên giới, tạo nên một “lá chắn sống” bảo vệ chủ quyền quốc gia.

“Tai mắt” của lực lượng bảo vệ biên giới

Không chỉ nhận sự giúp đỡ, bà con vùng biên còn trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng chức năng. Họ sẵn sàng báo tin về các hoạt động khả nghi, hỗ trợ phát hiện và đấu tranh với âm mưu chống phá, tội phạm xuyên quốc gia hay các tệ nạn xã hội.

Bà con vùng biên sẵn sàng báo tin về các hoạt động khả nghi, hỗ trợ phát hiện và đấu tranh với âm mưu chống phá, tội phạm xuyên quốc gia hay các tệ nạn xã hội.

Sự tin tưởng lẫn nhau ấy tạo thành vòng tròn gắn kết: bộ đội bảo vệ dân - dân hỗ trợ bộ đội. Vùng biên vì thế không còn là nơi xa xôi, hoang vu, mà trở thành tuyến đầu vững chắc của Tổ quốc.

Nếu so sánh vài năm trước và hiện tại, dễ dàng nhận ra bước chuyển mình mạnh mẽ của vùng biên Tây Ninh. Nơi từng là cánh đồng cỏ dại, rừng chồi nay đã có đường bê tông, điện sáng, sóng điện thoại phủ khắp. Những đứa trẻ vùng biên đến trường trong tiếng chào của bộ đội, người dân ra đồng trồng trọt, chăn nuôi trong tầm mắt những chốt gác kiên cố.

Không chỉ giữ đất, giữ làng, bộ đội còn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, khám chữa bệnh miễn phí, giúp dân xóa đói giảm nghèo. Đây chính là “mô hình kết hợp quốc phòng - kinh tế” hiệu quả, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền, vừa nâng cao đời sống người dân.

Bộ đội còn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, khám chữa bệnh miễn phí, giúp dân xóa đói giảm nghèo.

Bộ đội ở đây không chỉ là lực lượng tuần tra, canh gác, mà còn là “người nhà” của dân. Họ cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ buồn vui. Những căn nhà mới, những con đường mới, những vườn cây, ao cá… đều in dấu bàn tay của cả bộ đội và dân.

“Khi dân yên, biên giới mới vững. Bộ đội ở đây chính là để dân yên", Võ Thành Triệu nói.

Ngày nay, vùng biên Tây Ninh không chỉ là ranh giới địa lý, mà là “biểu tượng” của sự gắn bó quân - dân, là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong việc kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh.

Những ngôi nhà kiên cố, những con đường bê tông nối dài, những khu chợ, trường học, trạm y tế mọc lên ngay sát đường biên là lời khẳng định: biên giới không chỉ để giữ, mà còn để sống, để phát triển, để xây dựng tương lai.