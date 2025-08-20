Tây Ninh bứt phá công nghiệp hóa chăn nuôi: Hình mẫu nông nghiệp công nghệ cao

(VTC News) -

Trong nhiều năm, Tây Ninh từng được biết đến là vùng đất nông nghiệp truyền thống, gắn bó với ruộng đồng, hồ Dầu Tiếng, đồng cỏ trải dài.

Nhưng thời gian gần đây, khi bước chân vào các trang trại chăn nuôi quy mô hàng chục nghìn con, vận hành bằng hệ thống cảm biến, robot và phần mềm quản lý, ít ai nghĩ đây chính là vùng đất từng chỉ quen với mô hình nuôi heo, nuôi gà nhỏ lẻ.

Sự chuyển mình này không chỉ mang lại bước nhảy vọt về sản lượng và giá trị kinh tế, mà còn mở ra hướng đi bền vững - công nghiệp hóa chăn nuôi gắn với kinh tế xanh, an toàn dịch bệnh và xuất khẩu quốc tế.

Những trang trại tỷ đô giữa lòng Tây Ninh

Ngày 23/7 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm cùng đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát một số doanh nghiệp và trang trại tiêu biểu. Điểm đến đầu tiên là trang trại heo Thiên Vân (xã Tân Biên) - một trong những mô hình chăn nuôi hợp tác với Công ty TNHH CJ Vina Agri.

Đoàn công tác thăm và làm việc tại QL Vietnam Agroresources. (Ảnh: Trần Trung)

Với quy mô 22.000 heo thịt/lứa, chia thành 22 dãy chuồng hiện đại, Thiên Vân trở thành một trong những trang trại kiểu mẫu. Ông Bùi Quốc Tịnh, quản lý trang trại cho biết, toàn bộ hệ thống được vận hành tự động hóa hoàn toàn: từ cho ăn, cung cấp nước uống đến xử lý chất thải. Chuỗi chăn nuôi khép kín không chỉ giúp giảm nguy cơ dịch bệnh mà còn tiết kiệm chi phí, đảm bảo hiệu quả kinh tế lâu dài.

“Mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và trang trại giúp chủ nuôi yên tâm. Doanh nghiệp đảm bảo từ con giống, thức ăn, thuốc thú y đến đầu ra sản phẩm. Người nông dân không còn cảnh ‘được mùa rớt giá’ như trước kia”, ông Tịnh chia sẻ.

Sau đó, đoàn công tác tiếp tục đến QL Vietnam Agroresources - Công ty TNHH QL Farms, doanh nghiệp 100% vốn từ Tập đoàn QL Resources (Malaysia). Đây là nơi đang vận hành dây chuyền sản xuất trứng gà xuất khẩu với 2 triệu con gà đẻ mỗi ngày.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, QL Farms đã xuất khẩu gần 10 triệu quả trứng ra thị trường quốc tế. Các sản phẩm được phân loại, tiệt trùng bằng tia UV, đóng gói tự động trước khi đến tay người tiêu dùng.

Ông Tan Weng Tong, Phó trưởng đơn vị kinh doanh QL Việt Nam, nhấn mạnh: “Chúng tôi kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm bằng hệ thống vi tính, thông gió bằng quạt công nghệ cao để luôn duy trì môi trường mát mẻ, trong lành. Đây là nền tảng để trứng đạt chuẩn quốc tế, an toàn sinh học và có thể thâm nhập các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore”.

QL Farms đang chuẩn bị xây dựng trang trại gà đẻ thứ ba, nâng sản lượng lên khoảng 750 - 900 triệu quả trứng/năm giai đoạn 2026-2030, đồng thời đặt mục tiêu mở rộng xuất khẩu sang thị trường Halal.

Tây Ninh - điểm hẹn mới của các “ông lớn” ngành chăn nuôi

Không phải ngẫu nhiên mà các tập đoàn đa quốc gia lựa chọn Tây Ninh. Theo ông Nguyễn Minh Lâm, lợi thế lớn nhất của tỉnh là công trình thủy lợi hồ Dầu Tiếng - nguồn nước dồi dào và ổn định, tạo điều kiện lý tưởng để phát triển các dự án chăn nuôi quy mô lớn.

Nếu như Long An (cũ) nổi tiếng với đồng bằng phù sa màu mỡ, thì Tây Ninh lại trở thành “thủ phủ chăn nuôi công nghệ cao” nhờ nguồn nước chủ động cùng quỹ đất rộng. Hàng loạt tập đoàn lớn như CP, CJ, Japfa, De Heus, Masan, Ba Huân, Vina… đã rót vốn hàng ngàn tỷ đồng vào đây, biến Tây Ninh thành một trung tâm chăn nuôi mới của khu vực Đông Nam Bộ.

Quy trình xử lý chất thải được các trang trại chăn nuôi công nghệ cao tại Tây Ninh thiết kế bài bản, khoa học. (Ảnh: Trần Trung)

Theo thống kê, tốc độ tăng trưởng ngành chăn nuôi Tây Ninh đạt trên 30% chỉ trong năm 2024. Các trang trại hiện nay đều áp dụng công nghệ hiện đại: cảm biến nhiệt độ, ánh sáng, hệ thống quản lý thức ăn - nước uống tự động, quy trình xử lý chất thải thân thiện với môi trường.

Định hướng phát triển của Tây Ninh không chỉ dừng lại ở sản lượng, mà còn nhấn mạnh đến chất lượng - an toàn - bền vững. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, chính quyền đang tái cơ cấu ngành chăn nuôi, chuyển từ mô hình nhỏ lẻ sang quy mô trang trại, gắn với liên kết chuỗi khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ.

Điểm đặc biệt là Tây Ninh xác định mục tiêu xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi - hướng đi vốn được xem là “cửa ngõ” để nâng tầm thương hiệu nông sản Việt. Với sự hiện diện của các doanh nghiệp ngoại cùng tiêu chuẩn quốc tế, Tây Ninh đang tạo dựng chỗ đứng vững chắc cho các sản phẩm như thịt heo, trứng gà, sữa trên thị trường thế giới.

Dù đạt nhiều thành tựu, Tây Ninh vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Hiện quy định về mật độ chăn nuôi ở Đông Nam Bộ (tối đa 1,5 đơn vị/ha) đang khiến nhiều dự án lớn chưa thể triển khai đúng kỳ vọng. Tỉnh đã kiến nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh chính sách để phù hợp với thực tế, đồng thời tăng cường giải pháp xử lý chất thải nhằm đảm bảo cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, dịch bệnh vẫn luôn là nguy cơ thường trực. Do đó, tỉnh đặc biệt chú trọng đến an toàn sinh học, xây dựng hệ thống giám sát dịch bệnh và phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp trong việc tiêm phòng, kiểm soát chất lượng đầu ra.

Không chỉ dừng lại ở việc sản xuất theo công nghệ cao, Tây Ninh còn đặt mục tiêu gắn chăn nuôi với kinh tế tuần hoàn. Nhiều trang trại đã tái sử dụng chất thải để sản xuất phân bón hữu cơ, khí sinh học (biogas), giảm phát thải ra môi trường. Đây là bước đi phù hợp với xu hướng nông nghiệp xanh mà Chính phủ đang khuyến khích.

Đoàn lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh tham quan trang trại bò sữa áp dụng công nghệ cao.

Song song, tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số trong chăn nuôi. Các ứng dụng công nghệ thông minh giúp quản lý đàn, theo dõi sức khỏe vật nuôi, tối ưu chi phí thức ăn, đồng thời cung cấp dữ liệu trực tuyến để kết nối cung - cầu. Điều này góp phần đưa chăn nuôi Tây Ninh trở thành hình mẫu về hiện đại hóa nông nghiệp tại Việt Nam.

Từ một vùng đất còn nhiều khó khăn, Tây Ninh nay đã trở thành trung tâm chăn nuôi công nghệ cao hàng đầu cả nước. Thành công này không chỉ đến từ chính sách kêu gọi đầu tư đúng hướng, mà còn nhờ sự đồng hành mạnh mẽ của doanh nghiệp và tinh thần đổi mới của người dân.

Trong tương lai, với những dự án tỷ đô, với khát vọng xuất khẩu mạnh mẽ và định hướng phát triển xanh, Tây Ninh đang tiến từng bước vững chắc để khẳng định vị thế: “Đi trước một bước” trong công nghiệp hóa chăn nuôi, góp phần nâng tầm nông sản Việt trên bản đồ thế giới.