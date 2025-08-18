Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ bé trai tử vong sau khi điều trị tại Tây Ninh

(VTC News) -

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế có văn bản khẩn gửi Sở Y tế Tây Ninh và Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, yêu cầu làm rõ trường hợp tử vong của bé trai 13 tháng tuổi sau khi điều trị tại cơ sở này.

Bộ Y tế đánh giá đây là tai biến y khoa và yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh khẩn trương thành lập Hội đồng chuyên môn để đánh giá toàn bộ quá trình điều trị, từ lúc nhập viện cho đến khi xảy ra sự cố.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đặc biệt lưu ý việc rà soát quy trình chẩn đoán, cũng như chỉ định điều trị khí dung adrenalin cho trẻ em, đối chiếu với các hướng dẫn chuyên môn được Bộ Y tế ban hành. Kết quả từ Hội đồng chuyên môn sẽ là cơ sở để kết luận về sai sót chuyên môn, đồng thời làm căn cứ giải quyết các tranh chấp có thể xảy ra.

Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh tổ chức họp báo, thông tin rõ hơn sự việc bé trai tử vong. (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh liên hệ, thăm hỏi và chia sẻ với gia đình bệnh nhi, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan để đưa ra phương án giải quyết hợp lý, đảm bảo quyền lợi cho cả người bệnh và đội ngũ y, bác sĩ.

Để đảm bảo tính minh bạch, Cục yêu cầu Sở Y tế chỉ định người phát ngôn chính thức, phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh để cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ cho báo chí. Bệnh viện phải báo cáo kết luận của Hội đồng chuyên môn về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 22/8.

Vụ việc là lời nhắc nhở sâu sắc về việc các cơ sở y tế cần nghiêm túc rà soát, củng cố và thực hiện các quy định về cải tiến chất lượng và an toàn người bệnh, nhằm phòng ngừa các sự cố y khoa tương tự.

Trước đó, bé trai 13 tháng tuổi tử vong do sai sót chuyên môn. Bé nhập viện vào ngày 9/8 trong tình trạng sốt cao, nôn ói và được chẩn đoán mắc sởi, biến chứng viêm phổi nặng.

Đến ngày 12/8, tình trạng bé chuyển biến xấu, bị suy hô hấp. Các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định dùng thuốc adrenalin cho bé. Theo chỉ định, thuốc phải được sử dụng bằng hình thức phun khí dung, nhưng hai nhân viên điều dưỡng lại nhầm lẫn và tiêm thẳng vào người bé. Sau sự cố này, sức khỏe bé xấu đi nhanh chóng.

Đến khoảng 9h ngày 13/8, bệnh nhi lừ đừ, phát ban toàn thân, nhịp tim nhanh, thở qua nội khí quản, phổi giãn nở hai bên, suy hô hấp nặng... Bệnh viện chuyển bé lên tuyến trên tại TP.HCM ngay sau đó. Trong quá trình di chuyển, bé bị ngừng tim và qua đời ngay trong chiều cùng ngày.

Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh thừa nhận sai sót nghiêm trọng của hai điều dưỡng. Hai người này sẽ bị kỷ luật và chuyển sang làm công việc khác, không còn được chăm sóc trực tiếp bệnh nhân. Bệnh viện cũng đã đến thăm viếng, giải thích và xin lỗi gia đình bé về sự cố đau lòng này.