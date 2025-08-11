Tàu mặt nước luyện tập đội hình diễu binh trên biển

Ngày 11/8, tại Hà Nội, đoàn công tác Quân chủng Hải quân do Thiếu tướng Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân dẫn đầu đã đến thăm, động viên các lực lượng diễu binh, diễu hành của Quân chủng Hải quân chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thiếu tướng Nguyễn An Phong động viên các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành. Ảnh: Đức Tuấn

Sau khi nghe Bộ Tham mưu báo cáo kết quả luyện tập, Thiếu tướng Nguyễn An Phong cùng đoàn công tác trực tiếp thăm hỏi, động viên các khối.

Trong suốt hơn 3 tháng luyện tập tại đơn vị và khu vực Ban Tổ chức bố trí, các lực lượng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, ý thức rõ niềm vinh dự khi tham gia sự kiện trọng đại của đất nước.

Dù thời tiết nắng nóng, cường độ huấn luyện cao, cán bộ, chiến sĩ vẫn chấp hành nghiêm kỷ luật, miệt mài rèn luyện, bảo đảm chất lượng luyện tập đúng kế hoạch. Khối đứng, khối đi đạt chuẩn về tư thế, tác phong, kỹ thuật, động tác; khối xe pháo quân sự bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tại Cam Ranh (Khánh Hòa), lực lượng diễu binh trên biển bước vào giai đoạn 2, tập trung động tác chào cờ tàu, chào trong diễu binh, vận động xây dựng đội hình, hợp hình, nghi lễ diễu binh tàu trên biển bảo đảm đúng cự ly, khoảng cách.

Lực lượng diễu binh trên biển bước vào giai đoạn 2. Ảnh: Đức Tuấn

Thiếu tướng Nguyễn An Phong ghi nhận, biểu dương tinh thần, ý chí quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của các lực lượng.

Chính ủy Hải quân yêu cầu lực lượng tham gia luyện tập phát huy hết tinh thần trách nhiệm để khẳng định với Đảng, Nhà nước, với Quân đội, nhân dân và bạn bè quốc tế hình ảnh của người chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng.

Lực lượng diễu binh trên biển đang huấn luyện triển khai các đội hình vận động. Ảnh: Đức Tuấn

Các cơ quan chức năng Quân chủng tiếp tục quán triệt tinh thần chỉ đạo của thủ trưởng các cấp để tổ chức bộ đội tập luyện đúng quy định, nâng cao chất lượng luyện tập; đồng thời theo dõi, kịp thời nắm bắt, động viên và giải quyết những vấn đề phát sinh, tạo điều kiện tốt nhất để bộ đội yên tâm tư tưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn An Phong nhấn mạnh lễ diễu binh, diễu hành không chỉ nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng mà còn là dịp tri ân các thế hệ cha anh, thể hiện sức mạnh quốc phòng và sự trưởng thành vượt bậc của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, Hải quân nhân dân Việt Nam nói riêng trong 80 năm qua.

Tàu mặt nước luyện tập cho ngày lễ trọng đại của đất nước. Ảnh: Đức Tuấn

Nhân dịp này, Thiếu tướng Nguyễn An Phong tặng quà, chúc cán bộ, chiến sĩ giữ vững khí thế, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Theo thông tin từ Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị), màn diễu binh lực lượng vũ trang trên biển tại Cam Ranh sẽ được truyền hình trực tiếp phục vụ nhân dân. Lễ kỷ niệm và diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sẽ diễn ra vào ngày 2/9 tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội), quy tụ đầy đủ các lực lượng trên bộ, trên không và dưới nước, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng, nhiều xe pháo quân sự và xe đặc chủng.