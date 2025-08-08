Phi đội máy bay Casa luyện tập diễu binh trên bầu trời Hà Nội

Thượng tá Phạm Quốc Hưng, Phi đội trưởng Phi đội 3, Lữ đoàn Không quân 918 cho biết: "Sau hơn một tháng chuẩn bị, trải qua 8-10 ban bay hợp đội từ đội hình 2 chiếc, 3 chiếc cho đến 4 chiếc, chúng tôi đã sẵn sàng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của đội hình bay trong nhiệm vụ A80. Hôm nay, đội hình 4 máy bay vận tải đã hoàn thành các nội dung cất cánh, nhập đội, bay đường dài và bay qua đường băng, bảo đảm đúng độ cao quy định khi vượt qua khán đài tại Quảng trường Ba Đình. Hiện tại các số liệu đều chuẩn xác, không gặp vấn đề gì trong ban bay, hy vọng là thời tiết sẽ ủng hộ cho chúng tôi vào ngày thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng A80".