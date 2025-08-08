Phi đội máy bay Casa luyện tập diễu binh trên bầu trời Hà Nội

6h ngày 8/8, tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội), tiếng động cơ gầm vang của 4 máy bay vận tải thuộc Lữ đoàn Không quân 918 (Quân chủng Phòng không - Không quân) vang vọng, khi các phi công luyện tập bay diễu binh trên bầu trời Thủ đô, sẵn sàng cho nhiệm vụ trong lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Trước đó, phi đội kỹ thuật và các phi công có mặt từ sớm để kiểm tra máy bay trước giờ cất cánh thực nhiệm vụ.
Sau 40 năm kể từ lần duyệt binh kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5/1985, biên đội 4 máy bay vận tải bao gồm 1 chiếc Casa-295 và 3 chiếc Casa-212, lại cất cánh trình diễn trên bầu trời Hà Nội.
Theo kế hoạch, chiếc Casa C-295 mang số hiệu 8901 đảm nhiệm vai trò dẫn đầu làm máy bay đội trưởng. Vận tải cơ quân sự Casa C-295 mang số hiệu 8901 với chiều dài 24,495 m, sải cánh 25,810 m, chiều cao 8,663 m, đây là loại máy bay được ví như “ngựa thồ” của Không quân Việt Nam.
Ít phút sau, biên đội 3 chiếc máy bay C-212 cũng đồng loạt cất cánh.
Sau khi hợp biên 4 chiếc máy bay, bay dẫn đầu là chiếc C-295, 3 chiếc C-212 lần lượt theo sau.
Đội hình máy bay vận tải trình diễn, diễu hành trên không có 2 phương án cất cánh. Phương án 1: Chiếc C-295 cất cánh trước, sau đó hai chiếc C-212 nhập đội bay thông qua đường băng và chiếc máy bay C-212 cuối cùng nhập biên đội 4 máy bay. Phương án 2: Chiếc C-295 cất cánh đầu, thông qua đường băng, sau đó 3 chiếc C-212 lần lượt cất cánh cùng một lúc.
Đội hình máy bay theo sơ đồ 1-2-1, đồng tốc và cự ly khi bay qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình. Tuy nhiên, sự khác biệt về đặc tính tốc độ giữa máy bay C-295 và C-212 đặt ra bài toán khó cho các phi công trong quá trình luyện tập đội hình.
Sau vài giờ huấn luyện bay đội hình trên không, 4 chiếc máy bay gồm 1 chiếc C-295 và 3 chiếc C-212 lần lượt trở về sân bay Gia Lâm và hạ cánh an toàn.
Thượng tá Phạm Quốc Hưng, Phi đội trưởng Phi đội 3, Lữ đoàn Không quân 918 cho biết: "Sau hơn một tháng chuẩn bị, trải qua 8-10 ban bay hợp đội từ đội hình 2 chiếc, 3 chiếc cho đến 4 chiếc, chúng tôi đã sẵn sàng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của đội hình bay trong nhiệm vụ A80. Hôm nay, đội hình 4 máy bay vận tải đã hoàn thành các nội dung cất cánh, nhập đội, bay đường dài và bay qua đường băng, bảo đảm đúng độ cao quy định khi vượt qua khán đài tại Quảng trường Ba Đình. Hiện tại các số liệu đều chuẩn xác, không gặp vấn đề gì trong ban bay, hy vọng là thời tiết sẽ ủng hộ cho chúng tôi vào ngày thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng A80".
